El CG Puigcerdà es va imposar al CH Jaca per 5 gols a 4 a la pròrroga i es va proclamar campió de la Copa del Rei d’hoquei gel. Un gol de Zemchenko al temps extra, de modalitat de gol d’or, va donar el títol a l’equip de Salva Barnola. Els ceretans feia 12 anys que no aixecaven el trofeu, l’últim cop va ser el 2012, quan es van imposar al Barça per 6 a 1.

L’equip de la Cerdanya va haver de treballar de valent per forçar la pròrroga, ja que quan faltaven 14 minuts del tercer i últim període reglamentari, el Jaca va situar el 3 a 4 al marcador gràcies a un gol de Pablo Pantoja. Els aragonesos eren els amfitrions de la final a quatre i tenien el públic a favor, però el Puigcerdà va sobreposar-se al contratemps i a cinc minuts del final Ignat Zemchenko empatava el duel. A la pròrroga el rus va tornar a ser protagonista en fer el gol d’or que donava el títol al seu equip. Quan només havien passat dinou segons de la pròrroga, el jugador rus va anotar un gran gol després d’una jugada personal molt bona. Èxtasi dels jugadors del Puigcerdà que es podien treure l’espina d’haver perdut la lliga amb la consecució de la Copa del Rei. La resta de golejadors del groc-i-negres van ser McGovern per obrir el marcador (1-0) i Granell (2-2 i 3-2) i Zemchenko (4-4 i 5-4) per partida doble.