La victòria de fa dues jornades a Fontajau contra el Palència (89-72), amb un gran últim període, feia que el Bàsquet Girona es consolidés en la cinquena posició de la LEB Or. Un lloc que asseguraria als de Jordi Sargatal tenir el factor pista a favor de cara al play-off. Sense dubte, aquell triomf va ser un autèntic cop sobre la taula per part del conjunt gironí que, a més, havia sumat la dotzena victòria en els últims tretze partits. Aquesta bona dinàmica se’n va anar en orris amb la derrota, dissabte, a la pista del Palma (78-73). Una desfeta inesperada perquè el conjunt illenc està situat en zona de descens. Sí que havia millorat en les últimes setmanes, però ningú, o gairebé ningú, s’esperava perdre a Son Moix.

Tot i la derrota en terres mallorquines, el Bàsquet Girona continua en la cinquena posició de la classificació. Però l’ensopegada, segurament, va fer més mal ahir, quan es van conèixer els resultats dels equips rivals i que estan també en la lluita per entrar al play-off o per assegurar-se el factor pista a favor en aquesta fase final. No es va aprofitar l’ensopegada del Palència a casa amb l’Oviedo (76-80) per atrapar -i superar el conjunt castellà perquè els gironins tenen l’average- i assaltar la quarta posició. Per arrodonir-ho, els asturians igualen a 17 victòries als de Sargatal, i el pròxim diumenge (19h) visiten Fontajau en un partit on estarà en joc la cinquena posició. En el partit de la primera volta, els gironins es van imposar còmodament (46-80). Encara més inesperada va ser l’ensopegada del Lleida a la pista de l’Osca (86-84) i, en cas que el Bàsquet Girona hagués guanyat a Palma, s’hagués situat a només dues victòries dels lleidatans i amb una possible lluita contra ells i el Palència per a la tercera posició.

El Guipúscoa, el primer equip que estaria fora del play-off, va caure a casa davant el Melilla (61-67). També va perdre l’Alacant a la pista del Granada (67-53), que com els bascos té 14 victòries. I en això no ho van poder aprofitar els gironins per tenir quatre victòries de marge per sobre la desena posició. Divendres va guanyar el TAU Castelló contra l’Almansa (81-66) i això fa que els de La Plana se situïn només una victòria per sota els gironins.

Encara queden cinc jornades per acabar i, per tant, el Bàsquet Girona no s’ha assegurat una plaça pel play-off. Tanmateix, la cosa pinta bé perquè només hauria de guanyar dos dels partits que falten. Haurà de suar més per tenir el factor pista a favor en la fase final, ja que l’avantatge amb els perseguidors és mínim i el calendari no és senzill. Sí que dels cinc partits que falten, tres són a Fontajau, però el pròxim diumenge els de Jordi Sargatal reben l’Oviedo, amb els dos equips igualats en la classificació. També serà complicat el següent partit a casa -el primer de maig a les 18h- davant l’actual tercer classificat, el Lleida. Diumenge 8 de maig (12:30h) els gironins visitaran la pista d’un Melilla que podria no jugar-se ja res, però que actualment té a tres victòries el play-off i també tres per sota la zona de descens. També no podria jugar-se res l’Estudiantes quan visiti Fontajau el divendres en la primera de les dues jornades unificades (21h) de final de temporada. Sí Granada ho guanya tot fins aquell dia, els madrilenys ja no tindrien possibilitats d’assaltar la primera posició. En l’última jornada, que se celebrarà el divendres 20 de maig (21h), els gironins visitaran la pista de l’Alacant, que podria jugar-se una plaça per acabar entre els nou primers.

Cinc jornades i un punt de combinacions encara possibles. Moltes d’elles, deixarien al Bàsquet Girona en la zona de play-off. Caldrà veure si amb el factor pista a favor, i també s’haurà de veure si la inesperada derrota a Palma és un petit ensurt o va més enllà. Pròxima aturada, diumenge, a Fontajau, contra l’Oviedo.