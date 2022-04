El Girona s'enfronta aquesta tarda al filial de la Reial Societat a l'estadi de Montilivi i ho farà amb una baixa de darrera hora. Es tracta del central Santi Bueno, que no podrà jugar per culpa d'un problema muscular a l'adductor de la seva cama esquerra, el que el mantindrà uns deu dies apartat dels terrenys de joc. Bueno, per tant, s'uneix a les absències ja conegudes d'Ibrahima Kébé, Pablo Moreno, Ramon Terrats i Darío Sarmiento, tots ells descartats.

Davant aquest escenari, Míchel Sánchez ha hagut d'apostar per un onze diferent al que és habitual. Als centrals Bernardo i Juanpe se li podria haver unit un tercer, com ho és Arnau Martínez, que pot haver abandonat la seva posició a la banda dreta per actuar com a tercer defensa a l'eix. Apareixen d'entrada també homes com Iván Martínez i Víctor Sánchez, mentre que Borja García torna després de complir dos partits de sanció. Cristhian Stuani serà la referència ofensiva, mentre que Pol Lozano i Samu Saiz començaran com a suplents. A la banqueta, esperen la seva oportunitat al costat del porter suplent Adrià Ortolá, homes com Samu Saiz, Juncà, Bustos, Pol Lozano, Gabri, Ureña, Àlex Sala, Artero i Biel Farrés. Sorprèn l'absència d'Aleix Garcia, que ni tan sols ha entrat a la convocatòria.