La 69a edició del Trofeu Banc Sabadell Comte de Godó comença avui després que aquest cap de setmana passat se celebressin les prèvies per acabar de definir el quadre final. La gran absència del torneig serà la baixa de Rafa Nadal, que s’està recuperant d’una lesió a les costelles i no podrà defensar títol. El tenista manacorí és qui més cops ha guanyat el Godó i el gran dominador des de la seva irrupció a la terra batuda al Real Club de Tenis Barcelona. El balear s’ha alçat amb aquest guardó dotze vegades des que el 2005 va guanyar el títol per primer cop.

Amb el número quatre del món fora joc, el gran favorit per aconseguir guanyar el títol és Stefanos Tsitsipas, cap de sèrie número u del torneig i finalista l’any passat davant Nadal. Tot i això, el grec tindrà competidors de renom com la nova sensació del tenis espanyol i campió de l’Open de Miami, Carlos Alcaraz. Altres possibles candidats a emportar-se el Godó poden ser el búlgar Grigor Dimitrov, el britànic Cameron Norrie o l’elèctric argentí Diego Schwartzman. Tampoc es pot descartar l’espanyol Pablo Carreño o el canadenc Félix Auger-Aliassime. Aquest Godó serà molt especial per a Tommy Robredo, ja que serà l’últim torneig professional que disputarà abans de retirar-se. L’olotí juga avui (Esport 3) contra Bernabé Zapata l’últim partit del dia a la pista central. De fet, Robredo és el darrer tenista català que va proclamar-se campió sobre la terra batuda de Barcelona.