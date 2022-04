L'olotí Tommy Robredo s'ha acomiadat aquest dilluns com a tenista professional en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeu Conde de Godó, en caure en poc més d'una hora contra el valencià Bernabé Zapata (6-1 i 6-1) en la primera ronda de l'obert barceloní.

Zapata, número 119 del món, es veurà les cares en la segona ronda del torneig amb Pablo Carreño, cap de sèrie número 8 i dinovè del rànquing mundial, després de vèncer un duel en el que el tenista gironí ha estat el gran protagonista a la pista central Rafa Nadal de les instal·lacions del RCT Barcelona-1899.

Robredo, que complirà 40 anys el proper 1 de maig, no jugava un partit en el quadre principal d'un torneig del circuit ATP des de juliol del 2019 a Gstaad (Suïssa).

Tres vegades campió de la Copa Davis amb Espanya i guanyador de dotze títols ATP, l'exnúmero 5 del rànquing mundial, fa sis temporades que transita per tornejos Challengers, cosa poc habitual en un tenista amb el seu palmarès.

El gironí, que va entrar en el quadre amb una invitació de l'organització en ocupar el lloc 362 del rànquing, ha perdut a la pista central, la mateixa que el 2004 el va veure aixecar el títol davant Gastón Gaudio i disputar la final el 2006 que va guanyar Rafael Nadal.

Aquesta vegada ha caigut en primera ronda contra Zapata, però el resultat ha estat el de menys ja que Robredo afrontava la seva participació com un premi per acomiadar-se com a tenista professional a casa seva.

Ha jugat el seu 'últim ball' havent disputat tan sols dos partits en tot l'any, tots dos en el Challenger de Monterrey (Mèxic), però amb ganes d'acabar amb bon sabor de boca una carrera que va iniciar el 1998.

En els seus 24 anys al circuit ATP, ha guanyat 12 de les 23 finals que ha disputat, entre les quals destaca, a més del Godó de l'any 2004, el Masters 1000 d'Hamburg aixecat el 2006.

Integrant de l'equip espanyol que va guanyar la Copa Davis els anys 2004, 2008 i 2009, Robredo va ser quatre vegades quartfinalista de Roland Garros, i també va arribar en l'antepenúltima ronda de l'Obert d'Austràlia (2007) i l'Obert d'Estats Units (2013).

Durant el partit contra Zapata, el públic present a la pista Rafa Nadal ha ovacionat el jugador d'Hostalric (Selva), que ha viscut un 'últim ball' molt especial.