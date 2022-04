Amb paciència, i gràcies a l’encert dels seus dos màxims artillers, el Girona va superar la Reial Societat B a Montilivi (2-0). Els gols de Stuani i Bustos, tots dos en el segon acte, acosten l’equip de Míchel sis punts de l’ascens directe. Lluny, encara, però una mica més a prop.

Li va costar, això sí, trobar espais als de casa, que van ser de menys a més. Amb la baixa d’última hora de Bueno per lesió, i un onze amb novetats, el Girona va anar a poc a poc i amb prou feines va inquietar el seu rival fins més enllà de la mitja hora de joc.

La millor entrada

A partir de llavors, un parell d’arribades i gràcies. Més i millors en el segon acte, quan Zubiaurre i el pal van evitar el primer. Un gol que, per fi, va anotar Stuani des del punt de penal (m. 61). L’uruguaià, pitxitxi i tot un especialista, va caure a l’àrea i ell mateix va transformar la pena màxima.

A la reacció dels visitants, amb un peu i mig a Primera RFEF, el va succeir el gol de la tranquil·litat, obra d’un Nahuel Bustos que està de dolç. Amb el 2-0 ja no hi va haver més història. L’afició va tenir temps, això sí, per fer l’onada en un estadi amb 7.432 aficionats.