La vintena i «millor edició de la història del MIC» abaixa el teló

El MIC (Mediterranean International Cup) va abaixar el teló aquest diumenge al Nou Estadi de Palamós amb la disputa de les tres últimes finals del torneig, un dels més reconeguts del futbol base mundial. Davant 3.700 persones, segons l’organització i l’Ajuntament, el Barça va guanyar dos nous títols a la tanda de penals, en les categories sub14 (contra l’Atlètic de Madrid, 0-0, 4-3) i sub16 (contra el Granollers, 0-0, 4-2), i l’Athletic es va coronar campió de l’edat sub20, superant el Julián Vásquez Fútbol Plaza colombià per 2 a 0. Els culers van revalidar el títol en la categoria sub16 i es van col·locar líders del palmarès sub14 en solitari, ja per davant dels cinc títols del Madrid i l’Aspire Academy, mentre que els bascos van agafar el relleu del Reial Madrid de Raúl González Blanco com a guanyadors de la categoria sub20. A nivell històric la selecció de Brasil encara domina els palmarès sub16 i sub20.

Aquest vintè MIC ha tingut, doncs, sis vencedors: el Barça (sub12 de futbol 11, sub14 i sub16), l’Espanyol (sub12 de futbol 7 i sub20 femenina), el València (sub13), l’Olympique de Marsella (sub15) i la Reial Societat (sub18), que va superar el Quart en una de les sis finals de dissabte. En total, des de dimecres fins ahir s’han disputat 720 partits en 33 seus de les comarques de Girona, des de Lloret de Mar fins a La Jonquera. El torneig, bressol de grans figures com Leo Messi, Neymar, Pedri, Gerard Piqué o Mohamed Salah, ha acollit 300 equips de 24 països d’Europa, Àsia i Amèrica del Sud i del Nord, amb més de 6.000 participants entre jugadors de 12 a 20 anys i tècnics. Hi han pres part onze dels vint clubs de Primera, a més d’entitats internacionals punteres com el Liverpool, el Manchester United o el Paris Saint-Germain. «Doneu-ho tot. Si no ho doneu tot aquí on putes ho fareu? Som al bressol del futbol», clamava, dimecres a la tarda a Sils, el tècnic del Toro Rojo colombià.

El director del MIC, Juanjo Rovira, explica que «després de dos anys molt durs sense MIC, ni pràcticament vida social, teníem moltes ganes, il·lusions i esperances de tornar a veure la pilota rodar, els camps plens de gom a gom i la gent gaudint i passant-s’ho bé. Omple molt haver pogut tornar. I pel que es palpa i ens diuen i ens manifesta la gent i els participants, la sensació és que hem tornat a fer el millor MIC de la història».

Rovira afirma que les dades de participants han estat «per sota de les del 2019 i del que teníem preparat el 2020, però molt per sobre de les previsions», ja que «els mesos més importants de captació dels equips, setembre, octubre i novembre, just sortíem de l’onada de l’estiu i va arribar l’òmicron». A principis de novembre «teníem gairebé 350 equips i es van perdre 40 o 50 pel camí perquè la gent no veia seguretat. A nivell de catalans i espanyols s’ha mantingut, fins i tot augmentat. Els 70 o 80 equips que han faltat són clubs estrangers, que no han pogut viatjar per restriccions o han hagut de fer-ho amb dificultats. Molts s’han hagut de fer PCR per tornar a casa».

També celebra que el MIC segueix creixent any a any i que serveix, també, «perquè la gent sàpiga que al món hi ha una zona meravellosa que es diu Catalunya i, a dins, hi ha la Costa Brava». «Jo no concebo el MIC sense les comarques de Girona. Aquí ens tindran mentre es vulguin. Aquest binomi i aquest equip són molt importants, són la clau de l’èxit. I quan les coses van bé, i això va molt bé, no s’ha de tocar res», conclou Rovira. Ara, el MIC abaixa el teló d’una edició que ha sigut esplèndida en tots els sentits. El nou repte és que l’any que ve, el torneig torni i sobrepassi, un altre cop, les expectatives.

la 20ª edició del mic abaixa el teló. 1 El porter del Barcelona sub16, protagonista després de la tanda de penals.

2 El fill de Cristiano Ronaldo en una jugada contra el FC l’Escala.

3 El València va ser el campió de la categoria sub13 després de guanyar l’Olympique de Marsella. 4 L’Athletic de Bilbao va ser el vencedor de la categoria sub20 després de gunayar els colombians del Julián Vásquez. 5 Una imatge de la final a Palamós entre el Barcelona i el Granollers de l’edad sub16. F