El tennista gironí Tommy Robredo es va acomiadar ahir com a tennista professional en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeu Conde de Godó, en caure en poc més d’una hora contra el valencià Bernabé Zapata (6-1 i 6-1) en la primera ronda de l’obert barceloní. Robredo, que complirà 40 anys el proper 1 de maig, no jugava un partit en el quadre principal d’un torneig del circuit ATP des de juliol del 2019 a Gstaad (Suïssa). Tres vegades campió de la Copa Davis amb Espanya i guanyador de dotze títols ATP, l’exnúmero 5 del rànquing mundial, fa sis temporades que transita per tornejos Challengers, cosa poc habitual en un tennista amb el seu palmarès.

Després de jugar el seu últim partit com a professional ahir, Robredo va afirmar que havia viscut un dels moments «més emocionants» de la seva carrera. «És un dels moments més emocionants de la meva carrera, sens dubte. Acabar a casa és un somni. M’hagués agradat guanyar, però al final l’esport és així. Duia molt temps parat i Bernabé Zapata ha jugat un gran partit i no m’ha deixat entra en ell», va afirmar el tennista en declaracions a Televisió de Catalunya després del partit.

El gironí, que va entrar en el quadre amb una invitació de l’organització en ocupar el lloc 362 del rànquing, va perdre en la pista central, la mateixa que el 2004 el va veure aixecar el títol contra Gastón Gaudio i disputar la final el 2006 que va guanyar Nadal.

Robredo va agraïr el suport rebut per part de l’afició que va presenciar el seu «últim ball» a les instal·lacions del RCT Barcelona-1899: «Mai han fallat, me’n vaig amb un agraïment immens al club i a la seva gent. Me’n vaig com a professional, però seguiré com a extennista, soci del club i com a amic del tennis». En els últims instants de Tommy Robredo com a professional van baixar a la pista central extennistes com David Ferrer, Juan Carlos Ferrero o Anabel Medina, entre d’altres, per homenatjar-lo. Així mateix, l’organització del torneig li va preparar un vídeo en el queva escoltar missatges d’excompanys com Andy Murray, Carlos Moyà o Guillermo Coria.

En els seus 24 anys al circuit ATP, ha guanyat 12 de les 23 finals que ha disputat, entre les que destaca, a més del Godó de l’any 2004, el Masters 1000 d’Hamburg aixecat el 2006. Integrant de l’equip espanyol que va guanyar la Copa Davis els anys 2004, 2008 i 2009, Robredo va ser quatre vegades quartfinalista de Roland Garros, i també va arribar en l’antepenúltima ronda de l’Obert d’Austràlia (2007) i l’Obert d’Estats Units (2013).