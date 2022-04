La recta final del calendari no dona treva a l’Spar Girona. El conjunt dirigit per d’Alfred Julbe continua aquest vespre la seva marató de partits davant el Lointek Gernika(20 h). Després de jugar divendres passat contra el Perfumerías Avenida (79-78) i diumenge amb l‘Ensino Lugo (69-75), les gironines afronten el tercer duel en cinc dies al pavelló de Maloste sense descansar. Per sort, és totalment intranscendent i només pot servir per allargar la bona dinàmica de resultats de cara a l’inici del play-off aquest diumenge contra l’IDK Euskotren.

«És un partit complicadíssim per les nostres sensacions i pel que estem construint. L’equip té les cames cansades, però forma part d’aquestes tres últimes jornades», explica Laura Antoja. A diferència de l’Uni Girona que no s’hi juga res, al Gernika li interessa aconseguir una victòria per acabar setè a la classificació i així evitar l’Avenida en la primera eliminatòria: «Tenen la possibilitat de millorar el seu creuament de quarts de final. Si guanyen s’enfrontarien al València i no al Salamanca. És una motivació, més l’extra de jugar contra nosaltres». Amb aquest partit i l’Avenida-Leganés es donarà la lliga regular per tancada. «No volem acabar la temporada amb derrota. Tenim ganes de fer un bon partit», conclou.