Setmana tràgica per al Barça, que acumula ensopegades i s’acomiada de tots els títols possibles. En ben pocs dies de diferència, la Lliga Europa ha passat a la història i lluitar pel títol de Lliga, que ja semblava impossible, s’ha convertit en una utopia. Si dijous l’Eintracht manava a la gespa i també a les graderies (2-3), ahir li va tocar al Cadis furgar en la ferida dels de Xavi, que han perdut pistonada des que van guanyar, i de quina manera, al Bernabéu el passat mes de març.

Malgrat gaudir d’una posada en escena prou acceptable i de tenir en Dembélé una arma perillosa capaç de fer anar de corcoll a tota la defensa rival, a l’hora d’executar al conjunt blaugrana li va faltar fe i sobretot punteria. Precisament la que va tenir Lucas Pérez, que va aprofitar la passivitat d’Èric Garcia i Lenglet, centrals titulars davant les baixes de Piqué i Araújo, per afusellar Ter Stegen a ben pocs metres de distància. Just començava la segona meitat i el partit feia pujada amb el 0-1 en contra.

Això, en un Camp Nou desangelat, amb poc més de 57.000 espectadors i una afició dividida després del que va passar l’últim dijous, quan l’estadi va omplir-se d’aficionats de l’Eintracht. Xavi ho va provar de totes les maneres, fent entrar Aubameyang, Adama, Luuk de Jong i fins i tot Mingueza, ja a la desesperada. No hi va haver manera de superar un inspirat Ledesma, que ho va treure tot, encara que el setge va ser inconstant i força desorganitzat. A l’altra porteria, fins i tot de més clares les va tenir el Cadis, que va arribar poc, però quan ho va fer el 0-2 no va caure de miracle. Sobretot quan Álex Fernández, tot sol, va enviar la pilota a tocar del pal dret. O quan la fusta va rebutjar una centrada que es va enverinar, ja a les acaballes. No hi va haver empat. Ni remuntada. Res de res. El Cadis respira i surt del descens. El Barça, de la seva banda, continua amb el seu particular via crucis.