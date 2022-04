L'Spar Girona ha tancat la fase regular de la Lliga Femenina amb un triomf a Gernika (75-82) que ha servit de bon banc de proves de cares al debut, diumenge, als quarts de final del play-off contra l'IDK Euskotren. Les locals, a diferència de l'Uni, que no s'hi jugava res, podien millorar la classificació i ser setenes, cosa que els hauria permés estalviar-se una primera eliminatòria pel títol contra el Perfumerías Avenida.

L'equip gironí, sense Gardner, ha tingut el control de la primera part (35-43) gràcies als triples (6/9) liderant l'anotació Drammeh i Mendy. Bons minuts també per María Araújo, cada cop millor després de la seva greu lesió. A l'inici de la segona part l'Uni ha marxat de 13 (35-48) amb una gran Drammeh, i Burke afegint-s'hi (38-53) per dominar de 15. La defensa existia i l'atac, que molts dies aquest any ha estat encallat, funcionava com mai. Mendy feia el 40-56 des de 6,75 a 5 minuts pel final de tercer quart, i Araújo posava el 40-59 també de tres. L'Uni duia un 10/14 en triples. Silva, des de mig camp, va acostar les locals a 13 sobre la botzina per tancar el parcial (52-65) amb un punt de fortuna.

L'Uni s'ha encallat (ha acabat amb 10/19 triples) i el Gernika hi ha posat emoció (55-65) amb un triple a l'inici del darrer quart. Les locals defensaven millor i Julbe ha hagut de demanar temps mort però la diferència ha baixat a vuit (57-65). Han aparegut aleshores Araújo i Mendy (57-69) i la veterania de Palau per controlar la situació. A 3 minuts del final tornava a guanyar de 14 (59-73) i tenia el duel encarrilat, tot i un darrer intent de les locals, que van anar retallant marge (66-75, 70-77, 72-79, 75-80), encara que no acabaria anant enlloc.