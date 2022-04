«Ens ajudaria segur». Gerard Piqué ho tenia clar i volia comptar amb Joan Carles I per donar una empenta el negoci del trasllat de la Supercopa d’Espanya a l’Aràbia Saudita. La idea va sorgir del jugador del Barça, que la va proposar al president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, segons consta en gravacions i missatges de WhatsApp entre tots dos durant la negociació.

Segons revela ‘El Confidencial’, l’objectiu era recórrer a contactes per pressionar per arribar a un acord i així aconseguir la comissió que havien pactat. Per això, el també central de la Selecció espanyola no va dubtar fins i tot a proposar a Rubiales que miressin d’aconseguir la influència del rei emèrit a l’Aràbia.

«Rubi, ¿creus que acostant-nos al Rei... podria ajudar... que té molt bona relació amb la gent d’allà, amb els reis o qui sigui dels saudites?», va preguntar el futbolista a Rubiales el 12 de maig de 2019. «Perquè hi podem entrar fàcilment. Jo sé que és... Tu suposo que també pots entrar... Però crec que el Rei aquí ens podria ajudar segur. L’emèrit, ¡eh!», va aclarir el blaugrana, deixant clar que es referia al pare de Felip VI, i no a l’actual monarca.

No obstant, a Rubiales li va semblar una maniobra de risc. «Uf. Si ens saltem des de la Federació el Govern... Ens passarà factura. Una altra cosa és que ho facis tu, però t’hi implicaràs. No sé», va escriure Rubiales.

Piqué y Rubiales desplegaron todos los contactos que tenían a su alcance para sellar el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí. Ambos pactaron incluso recurrir a Juan Carlos I para que les ayudara a firmar el contrato con el régimen saudí #SupercopaFileshttps://t.co/6gGJYI1qVv pic.twitter.com/HQ9cEu5NZB — El Confidencial (@elconfidencial) 19 de abril de 2022

En un altre missatge, Piqué recorda a Rubiales que Kosmos treballa per als saudites, no per a la Federació. «Però, Rubi, fem-ho diferent. No m’esteu pagant. No esteu pagant a Kosmos en cap moment. Nosaltres treballem per als saudites, no per a vosaltres. Des dels saudites volem acostar-nos al Rei», diu el segon capità del Barça.

La conversa es conclou amb un «t’encarregues tu d’això», amb què Rubiales posa la pilota sobre la teulada de Piqué.

Al final, la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) acabaria pactant amb Kosmos, l’empresa presidida per Piqué, una comissió milionària per portar la Supercopa d’Espanya a l’Aràbia Saudita.