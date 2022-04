Minuts després que el Barça dilapidés bona part de les esperances que li quedaven de guanyar la Lliga, Gerard Piqué va parlar en el seu canal de Twitch. No va ser per comentar la derrota dels seus companys davant el Cadis sinó per donar la seva versió sobre l’altra notícia blaugrana del dia: les comissions que havia cobrat Kosmos, la seva empresa, per contribuir a portar la Supercopa d’Espanya a l’Aràbia Saudita.

«Tot el que hem fet és legal. Vull donar la cara perquè no tinc res a amagar. No és que m’amagui, és que me’n sento orgullós», ha assenyalat el defensa passada la mitjanit.

El Confidencial havia revelat a primera hora del matí que després de la negociació entre el central barcelonista i el president de la Federació, Luis Rubiales, el contracte garantia a la RFEF 40 milions d’euros per edició i a Kosmos quatre per cada un dels sis exercicis (24 en total).

Aquest mitjà també detalla les converses entre Rubiales i Piqué durant tot el procés: «A veure, Rubi, si és un tema de diners, si ells [el Reial Madrid] per vuit hi anirien, hòstia tio, se’n paga vuit al Madrid i vuit al Barça... als altres se’ls en paga dos i un... Són 19, i us quedeu la federació sis quilos, tio. Abans de no quedar-vos res, us quedeu sis quilos. I pressionem l’Aràbia Saudita i potser li traiem... Li diem que, si no, el Madrid no hi va... i li traiem un pal més o dos pals més...», argumentava Piqué. «[El representant de l’Aràbia Saudita] es quedaria el 10% de 25, dos i mig, i us en pagarien 22 i mig. La comissió aniria a part, que la pagarien ells, no et preocupis per això. Ell simplement està dient que contemplis la possibilitat que, en comptes de treure la comissió de l’equació, compteu que la comissió va dins del preu», va indicar al president de la RFEF.

El mateix Rubiales ja va admetre fa menys de tres anys la relació amb aquest negoci de l’empresa del central del Barça. «Piqué, no, però Kosmos, una empresa en la qual ell està en el seu accionariat, ens presenten la gent de l’Aràbia Saudita», va confessar llavors, aclarint que «des de la federació no hem pagat cap comissió». Ara, els documents revelats demostrarien que sí que hi va haver comissions.