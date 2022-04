Amb 19 punts i 24 crèdits de valoració, el pivot Brandon Davies va liderar ahir el triomf del Barça en el primer partit dels quarts de final de l’Eurolliga contra el Bayern Munic disputat al Palau Blaugrana (77-67).

Després d’un inici dubitatiu (13-22, min.7), el Barça va millorar defensa i sobretot al segon quart (23-11 de parcial, 43-33 al descans) per marxar en el marcador gràcies de Davies , incontenible a banda i banda de la pista i decisiu per avortar l’intent de remuntada bavaresa després del descans (45-43, min.25). En els darrers dos quarts la defensa dels locals va treure del partit els alemanys, que ja no es van tornar a acostar en el marcador.

El Joventut, eliminat

Per altra banda, el Ratiopharm Ulm va donar la gran sorpresa a Badalona en deixar fora de l’Eurocopa el Joventut, que va acabar primer de grup en la fase regular però que va fallar estrepitosament (73-79) quan menys s’esperava.