L’Spar Girona va tancar la fase regular de la Lliga Femenina amb un triomf a Gernika (75-82) que va servir de bon banc de proves de cara al debut, diumenge, als quarts de final del play-off contra l’IDK Euskotren. Les locals, a diferència de l’Uni, que no s’hi jugava res, podien millorar la classificació i ser setenes, cosa que els hauria permès estalviar-se una primera eliminatòria pel títol contra el Perfumerías Avenida.

L’equip gironí, sense Gardner (al matí el club havia notificat un cas de Covid), va tenir el control de la primera part (35-43) gràcies als triples (6/9) liderant l’anotació Drammeh i Mendy. Bons minuts també per a María Araújo, cada cop millor després de la seva greu lesió, i que va acabar amb 16 punts liderant l’ofensiva gironina. A l’inici de la segona part l’Uni va marxar de 13 (35-48) amb una gran Drammeh, i Burke afegint-s’hi (38-53) per dominar de 15. La defensa existia i l’atac, que molts dies aquest any havia estat encallat, funcionava com mai. Mendy feia el 40-56 des de 6,75 a 5 minuts pel final de tercer quart, i Araújo posava el 40-59 també de tres. L’Uni duia un 10/14 en triples. Silva, des de mig camp, va acostar les locals a 13 sobre la botzina per tancar el parcial (52-65) amb un punt de fortuna.

L’Uni es va encallar al darrer quart (va acabar amb 10/19 triples) i el Gernika hi va posar emoció (55-65) amb un triple. Les locals defensaven millor i Julbe va haver de demanar temps mort però la diferència va baixar a vuit (57-65). Van aparèixer aleshores Araújo i Mendy (57-69) i la veterania de Palau per controlar la situació. A 3 minuts del final l’equip gironí tornava a guanyar de 14 (59-73) i tenia el duel encarrilat, tot i un darrer intent de les locals, que van anar retallant marge (66-75, 70-77, 72-79, 75-80), encara que no acabaria anant enlloc i la victòria marxaria cap a Girona, que ja sabia que seria tercer.