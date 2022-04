Luis Rubiales, president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), ha defensat aquest dimecres l’acord per portar la Supercopa d’Espanya a l’Aràbia Saudita, així com el paper jugat per Gerard Piqué, pel qual el central del Barcelona es va embutxacar una comissió de 24 milions d’euros a través de la seva empresa Kosmos.

«És un acord exemplar, tot i que alguns el vulguin tacar», ha expressat el màxim dirigent de la RFEF, acompanyat del seu número dos i secretari general, Andreu Camps, que ha incidit en la legalitat de l’acord i en el qual la Federació no paga comissions a Kosmos, sinó que ho fa l’Aràbia Saudita. «Abans d’anar-hi nosaltres, als camps de l’Aràbia no hi havia ni lavabos per a les dones i ara han entrat als partits amb igualtat i asseient-se on volien. Això ho ha aconseguit la RFEF», ha afegit. Rubiales ha incidit en la gravetat que se li hagi sostret de manera presumptament il·legal informació del seu telèfon mòbil i ha incidit que des que és president no ha passat «ni una sola setmana sense continus atacs, querelles, petició d’inhabilitació, allaus contínues contra la meva persona». «Pateixo una campanya contínua d’erosió, desgast i desprestigi», ha apuntat. Així va ser el pacte entre Rubiales i Piqué per a la Supercopa de l’Aràbia: «Vuit milions al Madrid i al Barça... i la Federació us quedeu sis quilos, tio»