La migcampista de Begur, Gio Carreras, va anunciar ahir que penjarà les botes a final de temporada. Després d’una dilatada trajectòria que va iniciar des de ben petita al club del seu poble, l’empordanesa es retirarà als 32 anys com a jugadora del PSV Eindhoven. La lliga a la primera divisió femenina dels Països Baixos acaba el penúltim cap de setmana de maig i el seu equip s’enfrontarà a l’Excelsior Barendrecht el dia 20.

«Ha arribat l’hora d’anunciar que a final d’aquesta temporada deixaré de ser jugadora de futbol. És una decisió que prenc després de meditar-la durant temps, la prenc perquè sento que ha arribat el moment de tancar aquest magnífic i bonic capítol de la mev a vida», va explicar en un comunicat. Carreras va començar a perseguir una pilota per primer cop al Begur, el club del seu poble, i tot seguit va jugar a l’Estartit i el Girona abans de fitxar per l’Espanyol, amb qui debutaria a la màxima divisió del futbol femení estatal. A més a més, ha vestit les samarretes de l’Atlètic de Madrid, el Sant Gabriel i el València. El club valencià va ser el que més anys l’ha gaudit, amb un total de set, i va arribar a convertir-se en tota una icona che.

L’última aventura de Carreras i que, alhora, representarà la seva retirada va ser als Països Baixos. La begurenca va incorporar-se al PSV Eindhoven l’estiu de 2020, club amb el qual el curs passat va aconseguir proclamar-se campiona de la Copa neerlandesa després de guanyar la final davant l’ADO Den Haag (0-1). Acaba contracte el proper mes de juny, que serà quan tanqui definitivament la seva carrera com a futbolista.

«M’agradaria agrair en primer lloc, a totes les companyes que anteriorment van obrir-nos les portes, que van aplanar-nos el camí i van posar la primera pedra per fer possible que avui, el futbol femení, sigui una realitat», va comentar Carreras donant les gràcies «a totes les persones que han format part d’aquests més de 27 anys del meu camí» i en especial a la seva família per haver-li donat suport «quan tenia només 5 anys i moure cel i terra sempre per fer possible el meu somni».

Carreras, que al juny farà 33 anys, va assegurar que «he après amb els anys que el futbol no són només gols, no és només guanyar, és molt més»: «Són els valors que es transmeten i que es comparteixen, és la unió, és el companyerisme, és un sentiment. És sentir-se part d’un grup, crear una família i lluitar per un objectiu comú. És el caure i aixecar-se després d’un mal partit, és el viure les 24 hores del dia per ser la millor versió de tu mateixa, són els moments durs durant les lesions i la felicitat al tornar-te a sentir futbolista». «Em sento una autèntica privilegiada per haver gaudit tant d’aquest esport. I molt orgullosa per tot el viscut», va afegir.

La migcampista de Begur no va detallar quins són els seus plans de futur, però va insistir que «ara toca començar un nou capítol de la meva vida i l’afronto amb tranquil·litat, amb ganes i amb il·lusió».