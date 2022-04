L’exjugador de bàsquet Magic Johnson va presentar aquest dimarts en una roda de premsa la seva docusèrie «They Call Me Magic», una obra en la qual narra la seva història en els seus propis termes i surt al pas de recents produccions audiovisuals que qüestionen la seva figura.

«Alguns han intentat explicar la meva història, el meu propi camí, però havia de ser jo qui l'expliqués», va reincidir Johnson en una clara referència a «Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty» (HBO Max), que es va estrenar el mes passat i qüestiona el llegat de jugadors com Kareem Abdul-Jabbar o el mateix Johnson.

Apple TV+ llança aquest divendres aquesta docusèrie de quatre entregues que condueix Johnson i que la plataforma defineix com la narració de la carrera d’«una icona d’orígens humils que transcendeix en el temps».

«He crescut molt fent-ho perquè he entès com em veu la resta de la gent, ja sigui com a esportista, home de negocis, marit o pare», va explicar l’exitós base de Los Angeles Lakers en la dècada dels 80.

La docusèrie compta amb entrevistes a personalitats com el seu exentrenador en els Lakers, Pat Riley; l’exjugador dels Boston Celtics Larry Bird; o l’expresident Barack Obama.

A més, al llarg dels quatre episodis, Johnson repassa al costat de la seva dona, Cookie Johnson, moments dolços com els seus cinc anells de l’NBA amb la franquícia de Los Angeles, però també altres d’amargs, com la seva retirada del circuit professional amb 31 anys per patir el VIH.

«A la gent li encantarà They Call Me Magic perquè coneixeran de veritat la part més personal de mi, que no sigui perfecta però sempre he intentat actuar de la millor manera possible», va concloure Johnson.

L’estrena d’aquesta docusèrie segueix l’estela d’altres produccions basades en estrelles de l’NBA, com «The Last Dance» (Netflix) amb Michael Jordan, que va marcar un abans i un després en aquest tipus de contingut per a vídeo sota demanda i a l’èxit del qual espera acostar-se ara «They Call Me Magic».