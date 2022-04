Torna la selecció catalana de futbol, dos anys després, i ho fa al mateix escenari que la va veure en directe per última vegada: l’estadi de Montilivi. El proper 25 de maig Catalunya s’enfrontarà a Jamaica en un amistós a Girona, recuperant d’aquesta manera un duel programat inicialment pel 30 de març de 2020 al Camp d’Esports de Lleida , ajornat aleshores per la pandèmia. La Federació Catalana, l’Ajuntament i el Girona FC tenen previst confirmar la celebració del partit avui, així com l’horari i el preu de les localitats. El repte serà tornar a omplir l’estadi tal i com va succeir el 25 de març de 2019 contra Veneçuela (2-1). Aquell dia 12.671 espectadors van anar al camp. Després del descens a Segona la capacitat de Montilivi s’ha reduït fins els 11.200 aficionats, una xifra que es veu factible d’assolir.

Serà la tercera vegada en els darrers sis anys que la selecció catalana jugui a Montilivi, després de les anteriors visites contra Tuníssia (3-3, 28 de desembre de 2016), i Veneçuela (2-1, 25 de març de 2019). L’equip que dirigeix Gerard López no disputa cap partit des d’aquell dia, que era una data FIFA. La lliga de Primera divisió s’acaba el 22 de maig, tres dies abans del partit de Catalunya, mentre que la de Segona encara estarà en dansa. El Girona haurà rebut el Mirandés el cap de setmana anterior i en el següent tancarà la fase regular del campionat a Burgos. Jamaica ocupa el lloc 64 del rànquing FIFA i el 1998 va disputar el Mundial de França. Adrian Mariappa (Macarthur australià després de diverses temporades a la Premier), Damion Lowe (Inter Miami) i Leon Bailey (Aston Villa) són alguns dels seus jugadors més destacats. El Catalunya-Jamaica representarà el tercer cop en sis anys que la selecció ve a Girona. El primer cop va ser el desembre de 2016. Montilivi va acollir 8.311 espectadors per veure un amistós contra Tuníssia que va acabar amb empat a tres i victòria visitant a la tanda de penals. Per l’equip català van marcar Gerard Moreno, Sergio García i Verdú. Pere Pons, Fontàs, Gerard Valentín i Crosas van ser la representació gironina en una Catalunya que també va formar amb jugadors com Xavi, Masip, Edgar Badia, Samper, Oriol Riera, De la Bella i Víctor Álvarez. El març de 2019 Montilivi va acollir el Catalunya-Veneçuela, aquest cop amb victòria catalana per 2-1 i ple gairebé absolut en un estadi que, aleshores, era de Primera divisió. Amb Catalunya hi van jugar Piqué, Bartra, Sergio García, Bojan, Aleix Garcia i Riqui Puig, entre d’altres, a banda dels gironins Pere Pons, Muniesa, Granell i Joan Jordán. També va ser a Montilivi l’ara jugador del Girona Víctor Sánchez. Bojan i Puado van ser els autors dels dos gols de Catalunya. El partit contra Jamaica es podrà disputar sense restriccions d’aforament com les que han afectat l’esport els darrers dos anys. Tot i que des de fa mesos Montilivi pot acollir el 100% de la seva capacitat, tot just va ser dilluns passat quan per primera vegada en dos anys l’estadi superava els 7.000 seguidors d’assistència, coincidint amb el partit contra la Reial Societat B. L’Ajuntament, el Girona i la Federació Catalana fa setmanes que treballen en l’organització d’aquest nou amistós de la selecció catalana i avui la previsió és que el confirmin de manera oficial i comuniquin el preu i com aconseguir les entrades.