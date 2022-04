La Tercera RFEF es troba en la recta final de la temporada amb tot per decidir, tant a la part alta com a la baixa. Només la Guineueta i l’Ascó tenen clar el seu futur havent certificat el descens matemàtic a Primera Catalana. La resta, tot obert. Començant pel lideratge de la categoria que està en mans de l’Olot amb els mateixos 58 punts que el Manresa. Al conjunt dirigit per Manix Mandiola, però, li queda un partit de lliga regular per contra dels dos que els resten als del Bages. A més a més, cal afegir-hi la candidatura del Girona B que, sent tercer amb 55 punts, tampoc hi renuncia encara. El primer lloc és el que dona accés directe a la Segona RFEF, mentre que del segon al cinquè lluitaran per l’ascens a través del play-off. El guanyador de les eliminatòries s’enfrontarà a la final contra el vencedor d’un dels 18 grups que formen la categoria. El rival es decidirà mitjançant un sorteig i serà a partit únic en una seu neutral. D’altra banda, el Sants i el Granollers lluiten per sortir de la zona de perill amb 31 punts; i el Figueres mira d’evitar-la amb un més de marge (32) malgrat ser conscient que pot sortir perjudicat pels descensos compensats que es puguin produir dels equips que baixin de la Segona RFEF.

Dels equips gironins de la Tercera RFEF, el Peralada és l’únic que ja no s’hi juga res més enllà de l’orgull. Els d’Hèctor Simón van descartar les poques opcions que tenien d’atrapar el play-off arran de la derrota en el derbi de la Tramuntana (1-2) i amb la permanència assegurada poden tenir la clau per determinar quin equip aconseguirà l’ascens. Els xampanyers, que ocupen el vuitè lloc a la classificació amb 42 punts, clausuraran el curs enfrontant-se al Manresa, primer, i al Girona B, després. En aquest sentit, si aquest diumenge guanyen al Nou Congost (12.30 h) farien un gran favor a l’Olot i al filial blanc-i-vermell, que, per la seva part rep al Granollers, un rival que lluita per sortir del descens, sense marge d’error. Si els d’Axel Vizuete volen mantenir vives les opcions d’ascens, no podran fallar contra els vallesans ni el Peralada en el derbi gironí que servirà perquè la temporada abaixi el teló. Tot això, sense oblidar que l’Olot és el líder i que, amb un partit menys que la resta, té l’obligació de vèncer aquest diumenge el Vilassar de Mar (17 h) en l’últim partit al Municipal. Per continuar al capdavant, els garrotxins hauran d’aconseguir una victòria contra un rival que ja ho té tot fet i tot seguit creuar els dits perquè tant el Manresa com el Girona B es despengin. Qui no aconsegueixi el primer lloc, del segon al cinquè, jugarà la fase d’ascens. En total, seran tres eliminatòries -si s’hi arriba. La primera i la segona es disputaran entre equips del mateix grup (segon contra cinquè, tercer contra quart i després els vencedors dels primers dos partits), mentre que la tercera, la final, serà a partir d’un sorteig amb els guanyadors de la segona eliminatòria de tots els grups. Totes seran a partit únic i en una seu neutral. L’altra realitat és la que li toca afrontar al Figueres. Els de Moisès Hurtado estan 1 punt per sobre el descens i s’haurà d’enfrontar contra l’Hospitalet i el Sant Andreu, dos rivals que es juguen el play-off. En el cas de superar els dos darrers partits de la temporada, els figuerencs hauran d’estar pendents dels descensos compensats perquè si baixa algun equip català de la Segona RFEF com el Badalona o l’Europa és molts possible que algun dels conjunts que se situï en la zona de salvació acabi baixant.