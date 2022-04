Un dia més, el jugador del Barça Gerard Piqué i el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, tornen a estar a l’ull de l’huracà. El Confidencial destapava nous àudios entre tots dos que revelen que Piqué li va demanar a Rubiales la seva mediació per facilitar la seva convocatòria als Jocs Olímpics de Tòquio, competició per a la qual cada selecció té la possibilitat de citar fins a tres futbolistes més grans de l’edat permesa. I no només això. El futbolista, alhora president i propietari de l’Andorra, va posar-s’hi també en contacte quan el Reus va descendir per impagaments des de la Segona B i va ser el club del Principat el que acabaria ocupant aquesta plaça.

Al matí, el tema de conversa van ser els Jocs. «Aquesta me l’has de fer, eh Rubi, me l’has d’aconseguir, hòstia. Em fa una il·lusió que et cagues jugar els Jocs Olímpics», se sent en un nou àudio. Correspon al juny del 2019 i les gestions que Piqué i el màxim dirigent del futbol espanyol mantenien conjuntament per vendre la Supercopa d’Espanya estaven molt avançades. Tot just els quedaven tres mesos per celebrar l’acord amb l’Aràbia Saudita, que incloïa la comissió milionària per a Kosmos, l’empresa, del jugador, de 24 milions d’euros.

El futbolista, de vacances a les Bahames, li va enviar un missatge a Rubiales demanant que aquest l’ajudés per convèncer Luis de la Fuente, el seleccionador sub21. «Ho hem de mantenir molt en secret i agafar el míster (...) me’n vaig a Madrid i seiem amb ell... em faria una il·lusió», deia, tot demanant que les gestions es fessin amb discreció. «Crec que això s’ha de mantenir fins al final molt en secret entre tots tres. No et sembla?». A l’hora de la veritat, però, Piqué no va jugar els Jocs. Marco Asensio, Ceballos i Mikel Merino van ser els escollits.

Ja a la tarda, noves filtracions. Aquest cop amb l’Andorra i el seu ascens meteòric com a centre de la polèmica. «Era per preguntar-te el tema de la plaça de Segona B del Reus, que baixa i queda lliure. Ha sortit un comunicat dient que en tres dies hi ha un termini per intentar comprar-la qui vulgui», li deia Piqué. Diversos clubs s’hi van interessar, però van ser l’Andorra i L’Hospitalet els que van acabar pugnant fins que el conjunt riberenc va renunciar-hi ja que s’havia d’abonar prop de mig milió d’euros. Amb el salt a la categoria de bronze, llavors, Piqué hi tornava. «Si podeu evitar posar-nos en el grup dels catalans, millor. Sempre són els de més nivell», deia, abans de rebre la rèplica del president de la RFEF, que li recordava que s’escollia per territori. El jugador insistia. «Catalunya és la regió més fumuda, per això et deia que, al no estar ni a Espanya, per dir-ho d’alguna manera, tinguis la llibertat d’enviar-nos a prendre pel club. Però el de La Rioja, Navarra, Aragó i País Basc és més que acceptable. Seria la millor zona».

Rubiales es defensa

Paral·lelament, ahir va decidir dir la seva Luis Rubiales, president de la RFEF, qui va defensar l’acord per portar la Supercopa d’Espanya a l’Aràbia Saudita, així com el paper jugat per Gerard Piqué. «És un acord exemplar, encara que alguns el vulguin tacar», va expressar el màxim dirigent de la RFEF, acompanyat del seu número dos i secretari general, Andreu Camps, que va incidir en la legalitat de l’acord i que la Federació no paga comissions a Kosmos, sinó que ho fa l’Aràbia Saudita. Rubiales va anar més enllà en assegurar que «el món del futbol ens hauria de felicitar pel que estem fent a l’Aràbia», en relació que ara hi hagi dones entrant als camps de futbol o que s’hagi posat en marxa una lliga femenina en aquest país.

Va incidir igualment en la gravetat que se li hagi sostret de manera presumptament il·legal informació del seu telèfon mòbil i va reiterar que des que és president d’aquest organisme no ha passat «ni una sola setmana sense continus atacs, querelles, petició d’inhabilitació i allaus continus contra la meva persona». «Pateixo una campanya contínua d’erosió, desgast i desprestigi», va apuntar. Va arribar a dir, fins i tot, que «no bec ni fumo, però no puc descartar que demà em fiquin un sac de cocaïna al maleter. Sóc una persona valenta, però tinc por. No crec que em trobin amb un tret al clatell en una cuneta, però si hi ha una màfia disposada a utilitzar missatges meus d’aquesta manera».