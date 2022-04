Sense temps per pair l’ensopegada de dilluns contra el Cadis i la recent eliminació europea al Camp Nou contra l’Eintracht de Frankfurt, el Barça afronta una altra prova camí del seu únic objectiu encara viable: classificar-se per a la propera edició de la Lliga de Campions. «Tornem a tenir urgències», avisava ahir el seu entrenador, Xavi Hernández. Ell mateix s’afanyava a convidar els seus jugadors a fer un reset, a tornar a començar, per intentar recuperar la seva millor versió. No ho tindrà avui fàcil l’equip, que visita la Reial Societat, només cinc punts per sota i amb ganes d’anar a Europa el curs que ve. En la prèvia, Xavi recordava també a la seva plantilla a posar-hi més «fe i desig» perquè, si el rival de torn ha d’acabar guanyant, que només sigui per «temes futbolístics».

«Tornem a tenir moltes urgències, la Lliga està pràcticament impossible i cal serrar les dents per aconseguir aquesta segona plaça que ens donaria l’accés a disputar la Supercopa d’Espanya», va insistir, abans d’afegir: «Cal acabar amb les millors sensacions i tornar a recuperar el que teníem fa tres partits». La bona notícia per al conjunt blaugrana és que recupera a l’eix de la defensa l’uruguaià Ronald Araujo, que va complir sanció contra el Cadis, i Gerard Piqué, notícia aquesta setmana per la seva implicació en qüestions com la Supercopa d’Espanya a l’Aràbia Saudita, que va rebre l’alta mèdica després de recuperar-se de la seva tendinopatia a l’adductor llarg de la cama esquerra. En canvi, Xavi no tindrà a la seva disposició Ansu Fati, que segueix posant-se a to amb el grup amb el propòsit de reaparèixer aviat, Pedri, Sergi Roberto ni Umtiti. S’espera, a més, que hi hagi rotacions a l’onze titular. I la Reial? Té una baixa molt important com ho és la de David Silva, expulsat contra el Betis. Si se li suma l’absència de llarga durada de Mikel Oyarzabal, es confirmen els problemes de cara a porteria que té l’equip basc. La gran novetat és el retorn de Joseba Zaldua després de complir un partit de càstig per acumulació de targetes.