Just el dia en què el Barça va deixar la seva porteria a zero per primera vegada en els quatre últims partits li anaven caient defenses. Tots lesionats. L’escena en la segona meitat disputada a Sant Sebastià va ser més que preocupant per a Xavi, que es va veure obligat a substituir tres jugadors (Araujo, Alves i Piqué) de la seva defensa titular davant la Reial Societat per diversos problemes físics.

El primer a abandonar la gespa basca, i el que més preocupa, va ser el central uruguaià. Araujo es va tirar a l’herba, tocant-se el genoll dret després d’haver fet una superba acció defensiva i d’haver evitat una gran ocasió de gol de Sorloth, el davanter noruec de la Reial. Va xutar a l’aire, sense tocar el jugador donostiarra, però al caure va trepitjar malament i el seu genoll es va moure.

Acabat el partit, i amb un triomf que suposa un gran tresor perquè atura la caiguda de l’equip, el central va ser sotmès a diverses proves mèdiques que van confirmar l’existència d’«unes molèsties al genoll dret». En aquest breu comunicat mèdic emès pel club blaugrana no s’indica que hi hagi lesió, cosa que sí que es temia en un primer moment.

Per si de cas, el defensa ha de ser sotmès «a més proves» quan l’equip arribi a Barcelona, ja que va fer nit a Sant Sebastià. No va haver comunicat, no obstant, sobre Alves, el segon defensa a ser substituït. Ni tampoc per a Piqué, el tercer i últim defensa que va abandonar el partit abans de temps afligit de molèsties físiques.

Fins i tot Jordi Alba, el quart i últim defensa, va patir «rampes», com va admetre Xavi, que van fer que acabés el partit exhaust, perquè hi va haver un moment en què va sol·licitar el canvi. El lateral esquerre va ser, finalment, l’únic que va completar els 100 minuts (els 90 reglamentaris més els 10 del temps afegit) en un partit guanyat pel Barça gràcies a dues parades decisives de Ter Stegen.

Xavi va trobar una explicació a tanta molèstia física dels seus jugadors, sobretot en la parcel·la defensiva. «Hem canviat el model de joc i jo intento pressionar els 90 minuts amunt, i fa anys que el Barça no feia això. I estem patint, estem patint, aquesta és la realitat», va reconèixer el tècnic blaugrana després de la victòria sobre la Reial (0-1) gràcies al gol d’Aubameyang.

A més, al Barça fins i tot li van treure la pilota a Sant Sebastià. Va perdre la lluita per la possessió per primera vegada des que Xavi es va asseure a la banqueta el novembre passat. 54% per al conjunt basc i 46% per als blaugranes. Això no s’havia donat en els 30 partits anteriors.

«Aquest canvi de model de joc és tenir la pilota i ser al camp contrari. És el que vaig viure jo com a jugador», va reconèixer Xavi. «Vull recuperar la pilota, pressió alta, pressió després d’una pèrdua, i això fa anys que el Barça no ho feia. Hi ha molts jugadors que fa molts anys que són aquí», va remarcar l’entrenador.

«Per això, de vegades demano paciència i més temps, perquè físicament ho estem notant. La fatiga física és una evidència, sobretot enrere, perquè han de fer esforços de 20 metres, tirar la línia defensiva al mig camp i tornar perquè ens posen la pilota a l’esquena», va argumentar Xavi en clau tàctica. «A tot això no estan acostumats aquests jugadors, perquè és un canvi de model».

Després, Xavi va voler posar en relleu el treball dels seus jugadors. «És superelogiable l’esforç que estan fent. Estan jugant amb molèsties; alguns, mig lesionats. Gerard és espectacular el que està aguantant», va dir en al·lusió a Piqué. «Ha aguantat l’equip fins al minut 80. I Ronald, que des del minut 20 ens mirava perquè tenia molèsties al genoll», va afegir sobre Araujo.

«Som a l’inici d’un projecte»

«El mateix Dani, que té molèsties al turmell; mira com se li va quedar a Llevant i continua jugant. Jordi, amb rampes des del minut 60», va recalcar amb referència a Alves, que va haver de ser substituït, i Alba, l’únic dels quatre que va resistir finalment el partit a Sant Sebastià.

«Tot això no és perquè no entrenem bé, sinó perquè hi havia un altre model de joc fa cinc mesos. Abans anàvem a bloc mitjà i a bloc baix, ara, no. Ara no vull això; ara vull pressonar a dalt i recuperar la pilota. Però el calendari és tan exigent que hi ha moments del partit que no ens dona», va confessar l’entrenador, que va reconèixer que «els jugadors acaben morts per aquest esforç. Però som a l’inici d’un projecte».