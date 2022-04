El Barça va refer-se de la millor manera de la seva setmana tràgica i va aconseguir la victòria a Anoeta contra la Reial Societat. Un gol d’Aubameyang a la primera part va decidir un partit en què els de Xavi van ser superiors a la primera part però van haver de patir molt a la represa per assegurar el marcador. Els tres punts permeten els de Xavi Hernández mantenir-se segons i continuar fent camí per assegurar un bitllet per la Champions League de la temporada vinent.

Ben aviat va començar el Barça a recordar el que havia estat fins fa quinze dies. Possessió, combinacions i arribades a la porteria de Remiro, que van acabar amb una jugada de tiralínies que Aubameyang va enviar al fons de la porteria. La Reial Societat no havia entrat bé al partit i el Barça se’n beneficiava. Tot i això, els de Xavi Hernández no van ser capaços d’ampliar el marcador a la primera part malgrat gaudir de bones ocasions, a les botes de Ferran Torres, per fer-ho. A la represa, la Reial va fer una pas endavant i el Barça va començar a notar el desgast físic de molts jugadors que arrossegaven molèsties. Així, Araujo es va haver de retirar amb un problema al genoll i ni Alves ni Piqué tampoc van poder acabar el partit. Gavi també va acabar tocat. Ter Stegen va haver d’aparèixer a una rematada de Sorloth en el que van ser uns quants minuts de setge màxim del conjunt txuri-urdin. L’exercici de resistència dels de Xavi durant la segona part va tenir recompensa després de deu llarguíssims minuts de temps afegit que van saber gestionar a la perfecció per acabar sumant els tres punts.