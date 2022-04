El Barça tenia ahir l’oportunitat de situar el 2-0 al marcador i anar-se’n a Alemanya amb els deures fets i dos matx-balls per endavant. Tot i això, els de Sarunas Jasikevicius no van estar a l’alçada de les circumstàncies que requeria el partit i van veure’s superats amb claredat al Palau pel Bayern de Munic (75-90). El triomf dels bavaresos empata l’eliminatòria i obliga els blaugranes a guanyar un dels dos partits que es jugaran a la pista del Bayern si vol classificar-se per la Final Four.

Els bavaresos van anar sempre per davant al marcador davant d’un Barça desconegut que mai va tenir opcions reals de guanyar malgrat els 16 punts de Mirotic i Laprovittola i el 65-72 que situava l’equip a 7 punts. El Bayern, tanmateix, no es va deixar sorprendre.