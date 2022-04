A Aliona Bolsova, ara mateix la número 89 del món, se li va acabar la benzina ben aviat al torneig ITF de Suïssa. La seva aventura en el quadre individual s’acabava a la ronda de vuitens de final, encaixant un doble 2-6 contra la xipriota Raluca Serban. Ben aviat, se li presentarà una nova oportunitat per refer-se i serà ben a prop de casa. La palafrugellenca es converteix en un dels molts reclams del que s’ha anomenat com el circuit Costa Brava Pirineu. Seran fins a tres torneigs de caire internacional compresos entre el 30 d’abril i el 22 de maig. Tres setmanes amb el tenis com a epicentre esportiu de la demarcació. Ahir, a la Diputació de Girona, se’n va fer la presentació oficial amb els parlaments habituals dels representants de les institucions, clubs organitzadors i alcaldes.

«El que s’ha aconseguit és dificilíssim i és un orgull veure fins a on s’ha arribat. Moltes províncies pagarien per tenir el que tenim nosaltres. Toca posar de nou el focus en les jugadores que competeixen però sobretot amb les que pugen de baix. Que tinguin la il·lusió i l’ambició de dir ei, jo vull ser com aquesta noia». En parlava Carles Sastre, el delegat gironí de la Federació Catalana de Tennis. Ell obria els discursos, que es van allargar durant una mica més de mitja hora. Van servir per subratllar la importància de l’esport femení, que viurà la seva eclosió a la província en les properes setmanes. Començant per l’ITF Polva Giverola de Tossa. Primera edició d’un torneig que tindrà 25.000 dòlars en premis. Se celebrarà del 30 d’abril al 8 de maig. Serà l’aperitiu, perquè llavors vindrà el plat fort.

Torn, del 8 al 15 de maig, per l’anomenat Sol Gironès ITF Ciutat de la Bisbal - Open Empordà. El nom, ben llarg per a un torneig que atrapa la seva sisena edició i que ho fa amb un estat de salut excel·lent. Tant, que tot i mantenir l’essència del seu punt de partida, l’any 2016, ha evolucionat fins a convertir-se en un campionat amb una dotació de 100.000 dòlars i allotjament. Just el que no t’ofereix cap torneig més a Catalunya i ben pocs en el panorama nacional. Comptarà amb un cartell de nivell, amb tenistes que ocupen posicions compreses entre els números 70 i 200 del rànquing de la WTA. No hi faltarà Aliona Bolsova, però de noms destacats n’hi haurà un grapat més. Els 160 punts que s’embutxacarà la guanyadora és un reclam força llaminer. I amb previsió, s’ha ampliat l’aforament respecte els últims anys, pel que els partits els podran seguir més de 600 espectadors. Això, els que ho facin en directe, des de la pista. Tot i que també es podran veure els partits per televisió. El torneig comptarà també amb una jornada de tenis inclusiu, prèvia al seu tret de sortida. Els alumnes de les escoles de la zona podran veure els partits que s’hi juguin aquell dia. I també hi haurà una taula rodona anomenada «La igualtat en l’esport». Serà el 13 de maig. Però amb La Bisbal no s’acaba tot. Hi ha temps per a més, perquè del 16 al 22 del mes vinent, l’última setmana d’activitat, l’acció es traslladarà a la costa amb l’ITF Platja d’Aro 365. Atrapa la seva tercera edició, cada cop més consolidat. Els premis, com a Tossa, també s’eleven fins els 25.000 dòlars.

Tenis i més tenis. Jugadores més consagrades i d’altres que pugen amb força. Tot això i més ho reunirà Tossa, La Bisbal i Platja d’Aro. Tres setmanes que serviran per evidenciar que l’esport femení té cada cop més volada. I no només el futbol. El tenis, per descomptat que també.