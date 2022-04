Després d’un any i mig assistint Alfred Julbe, el retorn al bàsquet d’elit ha deixat de ser una cosa provisional?

Ha arribat el moment de valorar-ho, però abans cal que acabem la temporada. És una feina dura, de viatges, de desgast, de veure poc la família... tot i que també tinc clar que m’està agradant. Tot depèn també de l’aposta que pugui fer el club sobre la meva figura. No marxaré a segons quin lloc a fer això perquè el contracte que podria treure no tindria prou força, i potser tampoc tinc prou bagatge. Si a nivell de club es vol continuïtat i jo a nivell laboral m’ho puc permetre, i em surt a compte, hem de seguir en aquesta línia. Em mereixo seguir en aquesta línia, vaja.

Quina és la seva funció?

Toco moltes tecles (riu). És de les coses bones de la meva figura. En totes les parts on tinc experiència hi soc, que no són poques. El contacte amb les jugadores, comunicar-m’hi potser de manera més propera que com ho fa el primer entrenador; després estic en contacte amb el servei mèdic, que com que és la meva feina essencial de fa molts anys conec bé com s’han de gestionar segons quins temes, i després a nivell de segona entrenadora faig els scoutings, els vídeos, preparo parts d’entrenament que l’Alfred (Julbe) m’ha anat derivant... L’Alfred m’escolta i algun cop m’ha donat algun temps mort.

Fins i tot va dirigir dos partits d’Eurolliga, quan Julbe era baixa per covid.

Sí, va ser un regal. Aquells dos partits d’entrenadora titular, per entendre’ns, em van servir per tastar una cosa i saber si vull anar-hi o no. I em va agradar.

Per tant, d’entrada li agradaria seguir amb el rol que té sense descartar a mig termini ser primera entrenadora?

Sí. Fa un any i mig no m’ho hauria plantejat. Estava a Argentona i tenia la feina de fisioterapeuta a Mataró, després de la meva carrera com a jugadora, i col·laborava amb clubs de la zona. Fins que la trucada de Girona em va canviar la vida. Em va despertar alguna cosa dins meu. Ho veus ara com una oportunitat. Tinc clar que això és molt efímer i que la decisió ha de ser ara.

Per ser primera entrenadora quins títols li calen?

Jo els estic fent per la Federació Catalana. Ja porta treballant temps. Em vaig treure el nivell 0 per fer escoleta. L’any passat vaig fer l’1, ara estic amb el 2, i si tot va bé el superior el faria a l’estiu. Després ja et donen permís per poder exercir amb la condició que te’l treguis durant l’any.

Què ha après de Julbe?

El que més admiro, perquè això no sé si ho puc aprendre, és aquest instint que té per visualitzar el millor en el pla de partit. Ho porta molt per dintre i al darrer moment et diu: «ja ho tinc». D’ell he après molt a nivell defensiu, conceptes amb una claredat d’idees que va imposant cada dia. Una defensa que sap reaccionar a mida del que va passant i això ha fet que l’equip sàpiga adaptar-se molts als canvis.

Què ha sigut el més difícil de gestionar aquest any?

Ha sigut un any duríssim, vam començar amb moltes lesions. Venim de dos anys complicats, no diré que hagi sigut un calvari, però hem hagut de saltar molts obstacles. Mentalment els equips han de ser molt forts perquè sinó passa el que passa, alts i baixos que costes d’entendre i molt desànim general. Aquí hi tinc jo un paper, perquè quan les temporades són dures, una mica d’alegria, de positivisme, sempre va bé.

Preparades per al «play-off»?

Aquests tres últims partits que hem guanyat (Avenida, Ensino i Gernika) ens han endollat més al play-off, sobretot després de perdre a Saragossa. Aquesta setmana farem proves a la Frida (Eldebrink) tot i que va molt justa, no pot passar de 0 a 100 en un moment. I Gardner diumenge tampoc hi serà.

Com s’explica que havent guanyat dos partits a l’Avenida i un al València l’Uni hagi acabat tercer amb cinc derrotes?

Mai hi comptes amb les derrotes tot i que és cert que aquest any hem guanyat als de dalt i això és una diferència respecte l’any anterior. Quan estem a bon nivell som capaces de tot, però hem sigut més irregulars. La plantilla és més jove, i a més, ens ha faltat un referent com la Frida (Eldebrink) encadenant lesions. Hem sigut més vulnerables en desplaçaments que vas cansat, que el cos no respon, i que has de saber guanyar tot i jugar malament. També li diré que la majoria de partits que hem perdut no han sigut dels grans, de play-off, quan ha tocat respondre en moments decisius ho hem fet.

Potser l’única excepció va ser contra el Landes?

Ara li ho anava a dir, perquè encara el tinc aquí. Havíem fet una Eurolliga com per no generar els dubtes que es van generar sobre el que volíem. És una de les derrotes amb més conseqüències esportives i anímiques dins l’equip. Ens va costar aixecar-nos. L’evolució dels últims tres partits em diu que estem per anar a lluitar pel títol. Arribem bé.

Què li sembla l’IDK, el rival a quarts de final?

Perillosíssim. Una eliminatòria a un partit és molt perillosa i per això la Copa és el que és. Però un play-off d’anada i tornada també. Abans quan la sèrie era al millor de tres els equips petits pensaven que si havien de perdre es podien estalviar el tercer. Ara ja no n’hi ha de tercer. I al primer partit, a casa, aniran al 3.000%, serà una festa i no tindran res a perdre. I poden pensar que després tenen la tornada i sona la flauta. Aquest any els hem guanyat els dos partits, jugant bé, però no hem trencat mai el marcador. Són un bon equip.

Firma arribar a una final contra el Perfumerías Avenida i perdre-la?

No. Si arribem a la final, hem d’anar a guanyar-la. Però encara queda molt.

Cansa jugar tant contra el mateix rival?

No, a mi em motiva. Perquè ens ho posem difícil mútuament i ens fa créixer als dos. I perquè no estem tant lluny, i no pots dir que no podràs. Tenim a favor que elles són les favorites. I només estan potser mig pas per damunt.

Mirant enrere, com valora el creixement de l’Uni?

M’encanta. Sembla que no millori, però mirant enrere veus que hi ha hagut un salt increïble. Aquell club ha anat canviant peces però segueix havent-hi un tarannà de club que vol estar a dalt sempre. Cada vegada ens consolidem més a Lliga Femenina, però és que estem creixent també a l’Eurolliga. Jo com a jugadora vaig haver de marxar de Girona perquè aleshores això era impensable, i ara hem estat dos anys seguits entre les vuit millors i a un pas de la Final Four. Tenim repercussió i ja fa temps que les grans jugadores volen venir aquí, com la Gray, la Vasic o la Laia Palau han demostrat. Tot això és un creixement espectacular. El més bonic dels objectius és l’Eurolliga. Si volem seguir creixent cal anar creant equips per consolidar-te entre els vuit millors i aspirar a més.