Com a casa, enlloc. El gironí va fitxar pel club presidit per Marc Gasol després d’una etapa marcada per les lesions als Estats Units i des que va incorporar-se al club tot ha anat a millor. No només ha recuperat el ritme de competició, sinó que somia juntament amb l’equip i l’afició per pujar a l’ACB.

Com se sent des que l’han recol·locat al 4?

Bé, molt bé. L’equip m’està demanant quelcom diferent que puc aportar de totes maneres. En aquest moment és el que he de fer per ajudar. No m’he adaptat a la posició perquè crec que soc un jugador versàtil, però tinc les idees més clares de 4. M’estic centrant més com ajudar l’equip des d’allà.

Ara té un rol molt més clar del que s’espera de la seva posició.

Sí. Abans podia jugar dues posicions, que també és quelcom que sé fer, però he d’ajudar l’equip de 4 és el que he de fer.

Va costar gaire adaptar-se de nou a casa després de deixar els Estats Units?

No gens, ha sigut molt bona. No ha sigut complicada perquè tornar a casa no és una adaptació, però sí que havia de recuperar ritme de competició. S’ha notat perquè ara estic preparat per jugar sempre. Em sento molt còmode. Estic content.

El seu creixement podria equiparar-se al de l’equip?

Totalment. Les dues coses han anat lligades. Jo he recuperat el ritme seguint els passos de tot l’equip per anar creixent. Vam passar per un procés d’adaptació en relació també als canvis que hi va haver. Això és el més important: arribar al millor moment en el tram final de temporada. Al cap i a la fi hem de continuar creixent per aconseguir l’objectiu. Encara ens queda molt camí per endavant.

L’equip cada vegada té més ben encarrilada la participació al play-off. Com encaren l’últim tram de competició?

Intentem no pensar massa en el futur. Ja tenim molts inputs externs que ens diuen el que hem de fer o deixar de fer, com per pensar-hi nosaltres. Ens centrem en el pròxim partit, aquest és l’important. Ens en queden cinc i espero que tots acabin amb victòria, per sort molts els juguem a Fontajau. No podem controlar el play-off o la final a quatre fins que arribi el moment. Hem de guanyar el pròxim partit i després ja ens preocuparem del que hagi de venir.

Vostè deu estar acostumat a rebre aquests inputs externs dels quals parla.

Tots tenim una idea molt clara de quins són els nostres objectius. Sabem què hem de fer i per això intentem no pensar massa en el futur. Bloquegem tot aquest soroll per centrar-nos únicament en el partit i millorar el que hàgim de millorar nosaltres. No podem controlar el que passi d’aquí un mes, però el pròxim partit sí.

Què els diu Gasol, en aquest sentit?

Això. Que encara queda molta temporada. Esperem que en siguin dos i, per tant, queda molt bàsquet per jugar. És el que ens transmet. No podem pensar en d’aquí uns mesos, sinó en millorar certs aspectes que falten per créixer.

I Sargatal? Els colla molt amb els aspectes a millorar?

Sí. Amb tots els canvis que hem tingut, les baixes per lesions, Covid..., hi ha hagut moltes situacions que potser no han ajudat. Hem de millorar determinades coses que seran importants per nosaltres de cara al final de temporada.

El partit contra l’Oviedo serà clau, llavors.

Tots són clau, però està clar que sent un rival directe aquest ho és més. És molt important guanyar. Esperem que ens serveixi per donar un altre cop sobre la taula. Depèn del que passi aquesta jornada, podem canviar dues o tres posicions. Serà clau per al play-off.

Quin tipus de rival esperen trobar-se? A la seva pista hi van aconseguit una victòria contundent (46-80).

Oviedo és un equip molt dur, físic. Crec que amb la imatge que vam donar allà pot ser una mica deceptiva perquè són un molt bon equip i estan en un bon moment de forma. No era precisament el que vam trobar nosaltres, però ara la situació ha canviat perquè han fet incorporacions noves. Serà un partit molt difícil. Són un equip amb experiència i ens tenen ganes. Haurem d’estar preparats i jugar al màxim perquè serà un partit de nivell de play-off ja.

L’equip ha tingut ratxes de triomfs molt bons.

Ara feia temps que no en viva una semblant. Ens han ajudat a creure en la idea i a demostrar que estem fent bé la feina. Alhora, ens dona confiança per seguir treballant i ser positius sense confiar-nos perquè en aquesta lliga tothom pot guanyar a tothom.

Quan va fitxar pel club s’imaginava arribar fins aquí?

Volia pensar que sí. Arribar al play-off era un dels objectius que teníem. Potser a principi de temporada no estava tan clar, però hem treballat per això.

Fontajau continua animant-se a mesura que passen les jornades. Què sent com a gironí jugant amb el pavelló ple?

Vull pensar que per mi és més especial. Personalment noto molt l’amor de Girona i l’afició està al nostre costat. Els agraïm molt que vinguin a Fontajau perquè seran clau de cara al play-off. Els necessitem, volem que continuïn venint a Fontajau i que ens animin perquè ens donen empenta en els moments difícils.

Li agradaria que la Final Four fos a Girona si hi arriben?

Tant de bo. A nosaltres ens agradaria molt i per a l’aficionat de Girona seria important. A veure si ho podem fer possible perquè seria màgic per a la ciutat.

La temporada vinent Girona serà d’ACB?

És el meu somni. Vull jugar amb el Girona a l’ACB.