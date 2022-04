Betis i València s’enfronten aquesta nit a la Cartuja (22:00, Telecinco, DAZN) amb dos conceptes de joc ben diferents, i l’únic objectiu de guanyar la Copa del Rei. Manuel Pellegrini i José Bordalás representen, sempre a priori, dos conceptes gairebé antagònics del futbol i avui se les heuran per intentar imposar el seu estil per endur-se el títol. En aquest sentit, ahir Bordalás va ser sarcàstic amb Pellegrini arran de les paraules del xilè després de la derrota contra l’Elx. «Em fa gràcia que es continuï parlant de l’estil, sense haver començat el partit, i se’ns acusi de coses que no són certes, suposo que amb l’objectiu de condicionar. Em sembla irrespectuós», va dir Bordalás. El tècnic xilè havia dit que «a diferència del València, l’Elx no havia fet accions antiesportives. Ja veurem dissabte el piló de cops i provoaccions...».

El València arriba a Sevilla amb el record de la final guanyada fa tres anys contra el Barcelona i que, fins ara ha estat l’últim moment de felicitat per als seus seguidors, que repetiran desplaçament massiu amb més 20.000 valencianistes presents a La Cartuja. L’equip de Bordalás -que cerca el seu primer títol- no arriba en la millor ratxa després de la imatge oferta en els partits més recents en els quals la proximitat de la final ha minvat el seu rendiment. El principal dubte, que potser no es resoldrà fins a última hora, és el de Gabriel Paulista. Per la seva banda, Canales, Fekir i Borja Iglesias lideraran el joc ofensiu del Betis, que té les baixes de Camarasa i Montoya.