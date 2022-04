Paula Badosa no va poder estrenar el número 2 del rànquing WTA, el més alt assolit fins ara per l’empordanesa, amb victòria. La tennista de Begur va caure eliminada a les semifinals del torneig d’Stuttgart per 7-6 i 6-4 davant la bielorussa Aryna Sabalenka en un partit que va durar una hora i quaranta minuts.

Badosa va jugar a un bon nivell, però no va ser suficient per derrotar Sabalenka i els seus poderosos i potents cops des del fons de la pista. A més a més, Sabalenka es va mostrar molt segura amb el servei.

La gironina va començar el primer set molt bé i es va posar cinc a dos a favor després d’un trencament de servei. Tot i això, va ser capaç de mantenir l’avantatge i es va haver de jugar el set al tie-break. Allà, també va començar bé, agafant un marge de 3 a 0, però, de nou, Sabalenka va aconseguir remuntar per acabar-se enduent el desempat i el set per 7 a 5. Cop anímic per a l’empordanesa que havia tingut a tocar la primera màniga.

Badosa va refer-se bé i va començar el segon set aconseguint un trencament a Sabalenka. Va ser un vist i no vist, ja que la rival va reaccionar immediatament. La bielorussa va obrir forat afinant el servei. Fins a nou serveis directes al segon set. Sabalenka estava cada cop amb més confiança i còmoda sobre la pista. Els seus cops no trobaven resposta per part de Paula Badosa. Al desè joc, Sabalenka va tancar el partit amb un joc de trencament en blanc que li permetrà jugar avui la final de Stuttgart, mentre que Badosa s’acomiadava del torneig. Primera derrota contra Sabalenka, a qui sempre havia guanyat fins ahir.

Malgrat no accedir a la final, la begurenca marxa amb bones sensacions de la terra batuda d’Alemanya i amb el número dos sota el braç. Stuttgart ha estat una bona primer prova per encetar la gira europea. El proper torneig serà el Masters 1000 WTA de Madrid, on Badosa haurà de mantenir el nivell i millorar algunes coses si vol retenir el número dos mundial.