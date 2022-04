La baixada del joc del Barcelona no li ha impedit seguir amb vida en els llocs de Lliga de Campions i un triomf en el partit ajornat contra el Rayo Vallecano, que vol apropar-se encara més a la permanència, el deixaria en una situació pràcticament definitiva per entrar a la màxima competició continental.

Si el conjunt de Xavi Hernández aconsegueix els tres punts tindria un marge de nou respecte l'equip que marca la zona de Lliga Europa. Així, a partir de llavors, tan sols necessitaria sumar sis punts en cinc partits. El Barça arriba a la cita contra el Rayo encara amb opcions matemàtiques d'atrapar el Reial Madrid. El cansament, però, es va fer evident dijous en el triomf contra la Reial Societat (0-1), en un partit que es va allargar fins al minut 100.

Els centrals Ronald Araujo, amb molèsties al genoll dret, i Gerard Piqué, que es va ressentir dels seus problemes a l'adductor esquerre, estan en la llista per enfrontar-se al Rayo. També Dani Alves, Pablo Páez Gavira Gavi i Jordi Alba, els altres tres que van evidenciar molèsties dijous. Els que no són a la llista, en la qual destaca la novetat d'Arnau Tenas com a tercer porter, són Pedri, Samuel Umtiti, Sergi Roberto i Ansu Fati. El Barça intentarà acabar amb la ratxa de dues derrotes consecutives al Camp Nou, davant l'Eintracht Frankfurt (2-3) i el Cadis (0-1). Al davant tindrà el Rayo, recuperat anímicament després de la seva victòria contra l'Espanyol. Després d'aquesta victòria el Rayo suma 37 punts i està set per sobre del descens que marca el Granada. Per aquest partit, Andoni Iraola té dues bones notícies. La primera és que recupera al seu lateral dret titular, el gironí Iván Balliu, que es va perdre l'última jornada per sanció. La segona és que podria reaparèixer Radamel Falcao. El davanter colombià va entrar en l'última convocatòria contra l'Espanyol després d’un temps de baixa.