El GEiEG es va acomiadar ahir del somni de l’ascens a la Lliga Challenge després de perdre en l’últim partit de la fase de grups davant el Lagunera Tenerife (60-68). Un duel a tot o res, perquè en cas que les grupistes haguessin guanyat, haguessin estat elles les que avui disputarien l’últim partit per poder pujar. Però això ho farà, finalment, el conjunt canari, que va arribar amb les idees més clares en el tram final tot i només comptar amb set jugadores de rotació.

Les gironines van dominar durant tota la primera meitat, i van tenir un avantatge màxim de sis punts (18-12) al final del primer període. No obstant això, les rivals van igualar el partit i es va arribar en els últims 10 minuts amb empat (46-46). Un mal inici en l’últim període, amb un parcial de 2-12 (48-58), va frustrar tota il·lusió per les de Bernat Vivoles, que van haver d’anar a remolc i no van poder retallar prou la distància per espantar el Tenerife. S’esvaïa, d’aquesta manera, el somni de l’ascens, però la temporada del GEiEG a Lliga Femenina 2 ha estat per treure’s el barret.