L'Spar Girona inicia aquest migdia el camí cap al títol de lliga amb el primer partit dels quarts de final del play-off contra l'IDK Euskotren. L’Spar Girona s’ha marcat un objectiu en aquest tram final de temporada i no és altre que «classificar-se per a l’Eurolliga». Per això, necessita guanyar el títol de lliga, l’última competició que queda en joc.