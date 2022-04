Matinal i tarda d’infart la que es viurà avui a Tercera RFEF. Per alguns conjunts és la penúltima jornada i per altres la darrera; amb un futur que es podria conèixer ja.

Tots quatre equips gironins integrants d’aquest grup de Tercera disputen els seus respectius enfrontaments. El primer a fer-ho serà el Girona B, que rep a les dotze del migdia al Granollers. Amb el play-off d’ascens assegurat, els homes entrenats per Axel Vizuete volen aconseguir els tres punts d’avui i de la darrera jornada per intentar atrapar l’Olot i pujar directe. De fet, els garrrotxins, que tenen un partit més que la resta, són els líders i juguen a les cinc de la tarda al Municipal contra el Vilassar. Una victòria seva i una derrota del Manresa, el seu perseguidor, faria que els de Manix Mandiola ascendissin directament a Segona RFEF aquesta tarda. Perquè sigui possible, el Peralada té a les seves mans la clau. I és que el rival dels xampanyers són els del Bages avui a dos quarts d’una del migdia a domicili. No obstant això, els d’Hèctor Simón viatgen fins a Manresa sense res en joc. El darrer conjunt gironí, el Figueres, juga a casa contra l’Hospitalet a dos quarts de cinc de la tarda. Ara mateix, són fora del descens, però els convé guanyar pels possibles descensos compensats.