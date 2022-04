El Bàsquet Girona rep l’Oviedo (19:00h) amb l’objectiu d’aconseguir la quarta posició de la classificació. Els homes de Jordi Sargatal ja saben que en cas de triomf contra els asturians, passarien a ser quarts, ja que té l’«average» guanyat amb el Palència, amb qui empatarien a 48 punts. Acabar quarts és clau per tenir el factor pista a favor en els «play-offs». Fins a darrera hora Sargatal no sabrà si podrà comptar amb Marc Gasol, amb molèsties al bessó dret, i Sevillano, amb una contusió al canell.

A davant no tindran un rival gens fàcil. Serà una nova prova per veure que es trobarà l’equip gironí a «play-offs». L’Oviedo també està immers en la lluita per a la quarta posició, és setè amb els mateixos punts que els gironins. Per tant, el duel és directe i permetria assolir dos propòsits, distanciar-se de l’equip entrenat per Ignacio Lezcano i situar-se quart.

Al partit de la primera volta, el Bàsquet Girona va passar per sobre de l’Oviedo i es va acabar imposant per 46 a 80, en un enfrontament rodó en el qual Sorolla va estar pletòric amb 21 punts i impecable en els deu tirs de camp que va tirar.

El d’avui serà totalment diferent. Jordi Sargatal no s’espera un duel semblant: « No tindrà res a veure, evidentment cada partit és una història. El partit d’anada les circumstàncies tant dels uns com els altres eren molt diferents». A més, l’entrenador del Girona afegeix que l’Oviedo es voldrà reivindicar després d’aquell partit. En la mateixa línia, s’ha mogut Jaume Sorolla. El tortosí també espera un partit ben diferent, ja que l’Oviedo recupera jugadors que no va tenir al partit d’anada.

El Bàsquet Girona arriba amb ganes de reivindicar-se després de la inesperada ensopegada a Palma. Els gironins van veure tallada un excel·lent dinàmica el camp del penúltim classificat de la lliga. Un contratemps que fa el partit contra l’Oviedo encara més crucial. Durant la setmana, l’equip ha tingut temps per veure els errors comesos i mirar d’esmenar-los. El pivot Jaume Sorolla assegura que l’equip ha après dels errors de Palma i arriba amb moltes ganes al duel. Sorolla espera que amb l’afició al costat l’equip podrà tirar el partit endavant a Fontjau.

El Bàsquet Girona ha preparat a consciència el duel i ha posat especial atenció en Artega, un de les principals referències de l’equip rival. Sargatal el qualifica com «un dels millors pivots de la categoria», tot i que no només s’han centrat en ell, ja que el tècnic gironí considera l’Oviedo un equip molt «complet».

Per poder superar el conjunt asturià, Sargatal va tornar a emfatitzar que seria clau ser consistents tot el partit: «És un equip molt consistent els quaranta minuts. En aquest sentit, nosaltres haurem de ser molt persistents. Hem de treballar molt cada atac i cada defensa i esperar el moment».