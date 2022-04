Quart Gran Premi de l’any de Fórmula 1 i primera cursa a l’esprint per determinar l’ordre de la graella de sortida del Gran Premi d’Emília-Romanya que tindrà lloc aquest migdia al circuit d’Imola, a Itàlia. Va ser Max Verstappen (Red Bull) qui va guanyar aquesta cursa a l’esprint, instaurada ja en algunes proves de l’any passat a la Fórmula 1. El neerlandés, així, va guanyar aquesta carrera reduïda, d’un terç de la principal. És a dir, 21 voltes -avui se’n preveuen 63- i una mica més de 103 quilòmetres. Ho va fer per davant de Charles Leclerc (Ferrari) actual líder del Mundial, que va ser segon, i del seu company d’equip, Sergio Pérez, que avui sortirà tercer. Els tres van sumar 8,7 i 6 punts respectivament en la lluita pel Mundial, en un esprint que, a diferència de l’any passat, puntuen els vuit primers classificats -l’any passat només ho feien els tres primers i s’emportaven 3, 2 i 1 punts-. Per la seva banda, Carlos Sainz (Ferrari) va poder remuntar sis posicions i va acabar en quarta posició, lloc des d’on començarà avui a Imola. Al revés li van anar les coses a Fernando Alonso (Alpine), que en la prova esprint sortia cinquè, però va acabar finalment novè després d’una mala sortida. I és que la fiabilitat de l’Alpine aquest any no és la que es pensava, i ahir van sorgir problemes greus en la degradació dels pneumàtics.