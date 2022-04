Estava complicat quan va començar la segona fase, però no era impossible. S’hagués pogut posar molt bé de guanyar fa unes setmanes a Zamora i va quedar com un miracle després de perdre l’últim partit a casa contra el Sòria. Ara, però, sembla que salvar la categoria per al Sarrià és gairebé una utopia després de perdre de forma contundent a la pista del Villa de Aranda (34-22). Ahir el conjunt dirigit per Josep Espar va perdre en l’últim partit de la primera volta de la fase per la permanència. Això vol dir que només queden cinc partits per disputar-se. 10 punts en joc i així com estan les coses ho hauria de fer tot perfecte i esperar les ensopegades dels rivals perquè, ara mateix, està a cinc punts de la salvació.

De nou amb moltes baixes, el Sarrià va tenir poc a dir a la pista d’un rival que no ha perdut cap dels cinc partits de la fase de la permanència. Al quart d’hora de joc la diferència ja era de cinc gols (8-3) i en cap moment els visitants van saber reaccionar per ficar-se dins el partit. Tant va ser així que al descans la diferència ja s’havia disparat fins als nou gols (18-9) i en l’inici de la represa els locals van arribar a tenir un marge de dotze dianes (23-11). Set minuts de la segona meitat i el partit ja semblava vist per sentència, amb el Sarrià incapaç de poder eixugar, ni que fos una mica, la diferència. A força de prémer, va aconseguir reduir-la a nou gols (28-19). Però ni amb aquest còmode marge el Villa de Aranda es va relaxar i va tornar a fer créixer la diferència fins a tenir un màxim avantatge de tretze gols (34-21), abans que Mauro anotés el definitiu 34-22 quan encara faltava una mica més d’un minut per jugar-se.