L’Spar Girona s’ha marcat un objectiu en aquest tram final de temporada i no és altre que «classificar-se per a l’Eurolliga». Per això, necessita guanyar el títol de lliga, l’última competició que queda en joc, i el primer pas és aquest migdia a la pista de l’IDK Euskotren (12 h) en el partit d’anada dels quarts de final del play-off. «Tot comença per algun lloc i, per tant, el primer pas és importantíssim», afirmava Laura Antoja en la prèvia d’un partit que el conjunt gironí afrontarà amb dues baixes a causa de la Covid-19 -una de les quals podria ser Gardner que no va jugar dimarts passat. Tanmateix, l’ajudant d’Alfred Julbe explica que l’equip haurà de «fer un molt bon partit i posar-nos l’eliminatòria en el bon camí per acabar-la de rematar a Girona». Els quarts de final es decidiran amb el partit de tornada a Fontajau, dijous. Abans, però, l’Uni té un partit a terres basques «molt complicat» i on les jugadores hauran d’estar «serioses, concentrades i fer el que toca». I el que toca és «facilitar la tornada i l’eliminatòria a casa».

El conjunt entrenat per Alfred Julbe tindrà al davant un equip en «bon moment» i que jugarà «sense res a perdre». Les basques, entrenades per Aranzazu Muguruza, han acabat sisenes la fase regular, entrant, així, en posicions de play-off, cosa que no van assolir la temporada passada. L’IDK Euskotren va guanyar quatre dels seus últims sis partits de la lliga regular, i no perd a la seva pista des de l’11 de març, quan l’Spar Girona el va guanyar 72-87. Antoja, però, avisa que el partit serà «diferent» i que «els play-off són els play-off». En aquella ocasió no hi havia Laura Cornelius, la base titular del conjunt basc i una de les principals armes de les de Muguruza. Tot i així, també destaquen pel seu poder interior amb Miriam Coulibaly, que contra les gironines va anotar 18 punts en el partit de lliga i que promitja 15’2 punts i 8’3 rebots per partit en la fase regular. L’Uni haurà d’estar atent a la pivot africana, però també a altres vies d’anotació com les de Lauren Cox o Adrijana Cvitkovic. «Tot comença» avui contra IDK Euskotren, explica Antoja, «no és menys important del que ha de venir després». L’Spar Girona té un objectiu. Quatre setmanes i sis o set partits -si s’arriba a la final- per aconseguir-lo. Però el primer pas és avui a Sant Sebastià.