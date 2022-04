Nova mala sessió de qualificació per Maverick Viñales (Aprilia) que, una vegada més, no va poder superar la Q1 i avui sortirà des de la catorzena posició del Gran Premi de Portugal que se celebra en el circuit de Portimao. El pilot rosinc va marcar un temps d’1:49.332 en la repesca, insuficient per poder entrar en la definitiva Q2. En aquesta sessió definitiva va ser Johann Zarco (Ducati) qui va marcar el millor temps i avui sortirà des de la primera posició. El francès va aprofitar una finestra benèvola en les adverses condicions meteorològiques per aconseguir la pole position per davant Joan Mir (Suzuki) i Aleix Espargaró (Aprilia).

D’aquesta manera, Zarco va sumar la seva primera pole de l’any i la seva setena a MotoGP, després de prendre la primera posició a Mir, que instants abans havia aconseguit ser el més ràpid. Mentre, Fabio Quartararo (Yamaha) i Marc Márquez (Honda), que van arribar a ser líders, van veure com se’ls anul·laven les seves millors voltes ràpides per haver-les assolit quan onejava la bandera groga en el primer i quart sector per culpa d’una caiguda de Pol Espargaró. D’aquesta manera, el de Cervera es va haver de conformar, finalment, amb la novena posició. Els minuts finals de la Q2 van ser un autèntic festival d’intercanvi de posicions, amb tots els pilots que volien millorar, i en va sortir beneficiat Zarco, que compartirà la primera línia amb Mir i Aleix Espargaró. La segona serà per Jack Miller (Ducati), Quartararo i Marco Bezzecchi (Ducati). Arenas, 10è en Moto2 Per la seva banda, Albert Arenas (Kalex) sortirà desè en la cursa de Moto2. El pilot gironí va aconseguir, de nou, situar-se entre els millors per estar en la definitiva Q2, on va marcar un temps d’1:44.999, quedant a vuit dècimes i mitja del poleman, Aron Canet (Kalex). En Moto3 serà Dennis Foggia (Honda) qui sortirà en primera posició.