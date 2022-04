El Barça, que tenia marcada en vermell la data del partit pendent contra el Rayo Vallecano, va desaprofitar la bola extra que li havia facilitat el calendari i va perdre a casa contra un rival que gairebé deixa certificada la permanència. Va arribar un cop el conjunt visitant i va marcar. El quadre blaugrana, en canvi, va xutar fins a dotze cops, les últimes a peus d’Adama i Dembélé al descompte, i fins i tot va reclamar un penal que va semblar clar en una acció entre Catena i Gavi que el VAR no va entrar a valorar.

Amb el 0-1 d’anit, el Barcelona perd per primer cop en la seva història tres partits consecutius al Camp Nou i es compliquen la vida per tancar la temporada regular en segona posició, l’objectiu que hi ha marcat al vestidor. Espès, sense idees ni profunditat. Però el que és pitjor: sense ambició. Va repetir així una mala actuació. I va anar ven aviat a remolc perquè la perdia al minut 7, quan Álvaro García va batre Ter Stegen.

La jugada va néixer de l’entesa entre el golejador amb Isi, que va veure la desmarcada del seu company, capaç de superar un Dest badoc abans de fer pujar el 0-1 en el marcador. Amb Busquets molt tapat amb el plantejament d’Andoni Iraola, el Barça no tenia cap mena de creació. Frenkie de Jong va passar-se una colla de minuts perdut i només Gavia oferia una mica de llum.

Tampoc desentonava Dembélé, que es projectava amb encert per la seva banda i va ser l’únic fosuc de perill dels de Xavi. Però amb mitja hora de joc, només Araujo i Alba havien protagonitzat les accions ofensives. Això, abans d’espavilar. Travesser de Gavi al 43 i una falta perillosa al 45 sense conseqüències.

Sense punteria

De nou sense Piqué ni Alves a l’onze titular, el Barça va tornar a tancar un primer temps a casa sense marcar i ho va fer per quarta vegada consecutiva aquesta temporada. Res de nou, pel que Xavi va optar per canviar de guió al segon temps. Dest es va quedar a la banqueta i ja no va tornar a sortir, mentre que es va apostar per una defensa amb només tres centrals: Araujo, Èric Garcia i Lenglet.

El panorama tampoc millorava, pel que arribarien nous canvis. Nico i Memphis saltaven a la gespa mentre que se n’anaven a la banqueta Ferran Torres i un Frenkie de Jong que va marxar amb cara de pocs amics. L’equip amb prou feines generava perill tret d’una rematada molt llunyana de Jordi Alba al 58.

Decidit a donar-li una volta més per veure si se’n sortia, Xavi va posar en acció a Adama i Luuk de Jong. Era el minut 71. L’experiment ja no li havia funcionat el dia del Cadis i anit tampoc va acabar de donar cap mena de resultat positiu. Això sí, la presència a l’àrea rival va anar creixent a mesura que avançava el partit i Memphis va gaudir de dues bones arribades, però sense fortuna.

Abans de complir-se el temps reglamentari, Catena va cometre un penal que va semblar clar sobre Gavi però l’àrbitre va passar-ho per alt i el VAR no va intervenir. Al final, ni amb un temps afegit etern de 13 minuts el conjunt blaugrana se’n va sortir. I això que va incrementar el seu setge i Dimitrievski va haver de posar alguna mà salvadora. Però no hi va haver manera. Al Barça se li està fent llarga la temporada.