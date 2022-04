El Betis va tornar a aixecar dissabte la Copa del Rei disset anys després del seu últim títol, l’any 2005. Els verd-i-blancs, que van haver de suar una agònica tanda de penals, van acabar conquerint la tercera copa del club després que Musah, pel València, fallés l’únic llançament de la tanda de penals, donant-li així el gust a Juan Miranda d’anotar el penal decisiu (5-4). Els de Pellegrini van recórrer ahir els carrers de Sevilla per celebrar-ho amb l’afició.

El Betis va començar millor, amb el seu futbol de toc i imposant-se al rival, fet que els va portar a avançar-se al marcador amb un gol de Borja Iglesias en picar de cap, sol a l’àrea i en una badada de la defensa, una centrada des de la dreta d’Héctor Bellerín després d’una bona obertura a la banda del gal Nabil Fekir.

El València, a contracorrent, tampoc no es va acovardir, i a la mitja hora va recollir els fruits, quan una ràpida contra ben conduïda per Ilaix Moriba va acabar en una passada en profunditat del guineà a Hugo Duro, que, amb un toc subtil, va superar per dalt el xilè Bravo va fer l’1-1.

A la segona meitat, el València va sortir més fresc i va intentar robar alguna pilota per imposar-se al Betis, però van ser els verd-i-blancs els que van estar més a prop del gol. Així i tot, cap dels dos conjunts va aconseguir enfilar-se al marcador i la agonia es va allargar fins a la tanda de penals, que es va decidir per un error letal del migcampista nord-americà Yunus Musah, que amb l’encert posterior de Miranda va donar el títol al Betis, molt celebrat per l’afició.