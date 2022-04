"El Catalunya-Jamaica no és cap costellada"

A les portes de tornar a veure la selecció catalana de futbol a Montilivi, Jordi Bonet, delegat de la Federació a Girona des de 2011, té previst dimitir demà del càrrec per presentar-se a les eleccions del 22 de maig en la candidatura de Joan Soteras.

Què té Girona que faci que la selecció catalana hi vingui tant (tres cops en sis anys)?

En primer lloc la insistència de la Delegació, que sempre que surt algun esdeveniment punter lluita per dur-lo cap aquí. Com que tenim força a Barcelona per la feina que fem, som dels que primer miren. Després també hi influeix que aquí la gent col·labora, tenim un gran equip de treball i tothom es posa la gent les piles; i a més a més és una terra que atrau molt l’esport. Aquest cap de setmana a Banyoles s’hi jugarà el campionat d’Espanya sub-14 i sub-16, per exemple.

La selecció fa tres anys que no juga cap partit. Percep que hi ha ganes de veure-la?

Portem tres anys parats. He parlat amb clubs i tothom en té moltes ganes. Pensi que el Catalunya-Jamaica del 25 de maig cau en data FIFA i que com que ja s’haurà acabat la lliga de Primera divisió hi podrà haver molt bons jugadors. L’horari, 3/4 de 7, també és molt bo per afavorir que vinguin molts nens i nenes, que tindran bonificacions per comprar entrades. És cert que el Barça té un amistós a Austràlia, però el seleccionador Gerard López està fent les gestions pertinents per formar un bon equip i veure si es pot alliberar algú.

L’objectiu és omplir Montilivi?

Volem omplir Montilivi, que hi hagi un bon ambient i que es visqui una gran jornada per al futbol català. Que tots els nens i nenes puguin veure els seus ídols. Contra Veneçuela el 2019 vam posar més de 12.000 espectadors a l’estadi i aquest cop, amb l’aforament una mica reduït a 11.200, la idea és que també puguem omplir.

Què s’ha fet per la oficialitat?

No depèn de nosaltres. La Federació el que ha aconseguit és tornar a jugar en una data FIFA. Per a nosaltres un partit de la selecció catalana no és cap costellada, portarem grans jugadors. Ens ho prenem seriosament. El tema de la oficialitat, però, ja és una cosa més política que esportiva.

Hi haurà jugadors del Girona convocats?

N’hem parlat amb el club i s’han posat a la nostra disposició en tots els sentits i dins les seves possibilitats. El Girona potser aquell dia ja està classificat pel play-off i només li queda visitar el Burgos. Hem de veure quina situació hi ha i quina llista vol confeccionar Gerard.

"El Girona s'ha posat a la nostra disposició en tots els sentits i dins les seves possibilitats"

Uns dies abans, el 22 de maig, hi ha eleccions a la Federació Catalana. Optarà a la reelecció?

Aquest dimecres dimitirem per tornar-nos a presentar a la llista de Joan Soteras. Girona és una delegació forta i els clubs ens han donat el seu reconeixement, a mi i a en Joan.

Quins són els principals punts del seu programa?

Modificar el pla de competició, tant de base com d’amateur per fer-lo més modern. No només pujarà el campió, per exemple, sinó que també impulsarem ascensos via play-off. Diferenciarem el futbol lúdic del formatiu. Ho explicarem tot amb detall molt aviat. L’objectiu és no perjudicar els clubs modestos i, per exemple, introduirem canvis de reglament per impedir que els clubs grans, que es coneixen com taurons, no puguin agafar qualsevol nen d’un modest. A Girona no n’hi ha d’aquests, però a Barcelona sí.

"Les noves 1a, 2a i 3a RFEF han estat positives per a la competició"

No li sembla, parlant de modificar categories, que les noves 1a, 2a i 3a RFEF no han acabat de convèncer?

Jo penso que el canvi ha sigut positiu. És el primer any i costa adaptar-s’hi. S’ha aconseguit professionalitzar molt més el futbol i cada cop costarà més arribar-hi perquè l’exigència serà més gran. Penso que la 1a RFEF té més impacte que l’antiga Segona B, i que hem de seguir treballant per fer desaparèixer els clubs ofegats pels deutes i els problemes econòmics.

El precandidat Àlex Talavera proposava descentralitzar la federació i que Girona funcionés de manera autònoma.

De tota la vida Girona ha sigut autònoma. Tenim el nostre pla de competició propi, el nostre Comitè de Competició propi, i tenim categories que Barcelona no disposa. Sí que per pressupost n’hi ha un de central i nosaltres estirem d’allà, però no hem de demanar res. A vegades la desconeixença del món federatiu fa dir aquestes coses.

El Lladó-Mont-ras va tenir fa dies uns greus incidents. S’ha tornat a descontrolar la violència als camps de regional?

Hem reduït la violència al futbol català una barbaritat però és cert que en les últimes setmanes hi ha hagut incidents com els que descriu a Lladó. Seguirem implacables contra aquesta xacra, pensi que a Girona cada cap de setmana hi ha 500 partits. Prenem totes les mesures. Aquesta setmana el partit Camallera-La Punxa es va jugar amb dotacions de Mossos al camp perquè La Punxa, que tenia el camp tancat, va embolicar-la fa uns dies i fins a final de temporada els seus partits estaran controlats.

Potenciar el futbol femení també entra al seu programa?

Per descomptat. És un tema capdal per a nosaltres. Entraran noves directives si guanyem les eleccions i millorarem tot el que s’ha fet fins ara. A Girona un 10% de les llicències ja són de noies. Hi ha 19.100 federats masculins i 1.650 noies, i encara hem de seguir avançant molt més.