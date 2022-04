Abans de classificar-se per a una embolicada lligueta d’ascens, amb el llaminer premi de la LEB Plata a l’horitzó, el Bàsquet Girona B necessitava superar una exigent eliminatòria a partit únic contra el Salou i no se’n va sortir. L’equip de Marc Serra va vendre cara la seva pell i només va ser en l’últim quart quan es va veure superat per un rival que va tenir en Alaminos, autor de 19 punts, la seva principal arma ofensiva. Punt i final així per a una notable temporada dels gironins.