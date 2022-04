L’Olot necessitava guanyar per seguir amb opcions de pujar directament la propera jornada i no va fallar, tot i no fer un bon partit. Va ser al tram final del partit amb un gol de Ferrón que va ser suficient per vèncer el Vilassar de Mar i posar el definitiu 2 a 1 al marcador. Pel matí, el Manresa havia fet la feina guanyant al Peralada i els bagencs puntuant la setmana que ve contra l’Hospi en fan prou per proclamar-se campions del grup català de la Tercera RFEF. Per la qual cosa, els de Manix Mandiola hauran d’esperar una derrota del Manresa en l’últim partit.

La primera part dels dos equips va ser dolenta, però l’Olot va tenir la sort de trobar-se amb el gol d’Arranz al minut 36. El pistoler va rematar una centrada servida per Ferri llençant-se en planxa i marcant amb la testa. Poc abans, el davanter havia provat una jugada similar, però va marxar per sobre el travesser. Fins llavors, els garrotxins van arribar en comptades ocasions sense inquietar Andrés Díez. Tampoc ho va fer el Vilassar que no va arribar-ho a provar. A la represa, el Vilassar va fer un pas més, però l’Olot va seguir monopolitzant les ocasions. El primer en provar-ho va ser Eloi Amagat, també amb un cop de cap i després de minuts d’insistència, Kilian va tenir la millor ocasió del partit amb una potent volea que va estavellar-se al pal de la porteria visitant. Finalment, els visitants van trobar l’empat amb un contracop que Río va finalitzar sol al cor de l’àrea. Es complicava el partit per l’Olot, que necessitava guanyar per continuar viu. Amb molt de cor, els garrotxins van llençar-se a l’atac sense sort. Ja a l’últim intent, Ferrón va posar el cap per rematar una centrada que va sorprendre Díez. L’afició olotina va esclatar d’eufòria i va celebrar que, tot i no dependre d’ell, el seu equip segueix viu en la lluita pel campionat.