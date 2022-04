L'Uni Girona i el GEiEG han acordat trencar el conveni de col·laboració, que no es renovarà. En conseqüència, cada club anirà pel seu compte a partir de la temporada vinent. Els problemes que hi ha hagut aquest curs amb la dificultat de pujar jugadores del GEiEG de la Lliga Femenina 2 -que ja no es deia GEiEG Uni i només s'anomenaven així la resta d'equips de la base- a l'Spar Girona i d'altres desavinences han desembocat a aquesta decisió. Sense aconseguir trobar una fórmula que funcionés, les dues entitats emetran un comunicat per explicar-ho.

L'Uni ja està convocant reunions amb els pares per explicar el seu projecte i crear una estructura d'equips base.