Els manresans van imposar-se al Peralada amb un únic gol de Biel Rodríguez i podrien haver confirmat l’ascens a Segona RFEF si l’Olot no hagués marcat el gol de la victòria en l’últim minut (2-1). El Manresa tanca així la penúltima jornada com a líder de grup, perjudicant el Girona B després de perdre contra el Granollers (1-2), i a l’Olot, que haurà d’esperar que el Manresa punxi contra l’Hospitalet, ja que amb un punt en faria prou per acabar al capdavant.

El Peralada, que ja no es jugava res, s’instal·la 8è.