El Bàsquet Girona jugarà el play-off per intentar pujar a la Lliga ACB la propera temporada. Les matemàtiques això encara no s’ho creuen, però la classificació és virtual per resultats i pel que es va veure ahir al damunt del parquet de Fontajau. Amb un marge de quatre victòries quan només resten quatre jornades perquè s’acabi la lliga regular, només un daltabaix impediria el que sembla inevitable. Sobretot si l’equip de Jordi Sargatal ofereix la imatge dels segons 20 minuts del vibrant duel d’ahir contra l’Unicaja Oviedo. Un rival que durant força estona va justificar la seva posició a la LEB Or, trobant cistella amb facilitat i privant que el talent dels de casa sortís a la llum. Però el pas pels vestidors va ser efectiu, i de quina manera, a favor dels gironins. Amb una excel·lent defensa i un ritme anotador vertiginós, no només impedir qualsevol mena de reacció, sinó que es va guanyar amb solvència fent les delícies de més de 3.000 espectadors.

Com d’apretada està la classificació i també com de necessària era la victòria, sobretot després d’ensopegar a Palma, per a un Bàsquet Girona que vol disputar la fase d’ascens i fer-ho des de la millor posició possible. Per això, doblegar l’Oviedo just abans de rebre el Lleida s’havia convertit en una assignatura d’obligat compliment. Ara bé, ni Atencia ni tampoc Jorgensen tenien cap intenció de posar-ho gens fàcil als de Sargatal i per això van començar a fer mal des del perímetre. Com Kabasele, que sortint des de la banqueta també va fer feina sota l’anella. No hi havia manera d’anar per davant en el marcador i a més, els asturians, s’arribaven a posar amb 8 punts de marge després d’un triple de McDonnell (24-32). El temps mort era obligat. Un primer punt d’inflexió, abans del que es va produir després del descans, que acabaria sent determinant.

Però ja llavors es va veure que alguna cosa començava a canviar. Amb un parcial de 10-0 va quedar ben clar. Al darrere, es reforçaven alguns automatismes i en atac, es trobaven solucions. Primer, gràcies al talent individual. Com el de Marc Gasol (15 punts), autor d’un triple i d’un dos més un en un vist i no vist. O també el de Maxi Fjellerup, que acabaria el partit amb 16 punts, 4 rebots i 4 pilotes robades. Més enllà dels números, es va posar l’equip a les espatlles en el moment més delicat i va fer aixecar al públic del seu seient amb jugades espectaculars. Aquest tàndem va explicar la remuntada. Mínima, però suficient per atrapar el descans amb avantatge (49-47). A partir de llavors, als noms propis se li va sumar el col·lectiu.

La boníssima feina defensiva, sobretot. Desactivant l’Oviedo, capaç de fer 47 punts en els dos primers quarts i d’anotar-ne només 27 en els dos següents. I també l’ofensiva. Ja no només a càrrec de Gasol i Fjellerup. Tothom es va voler sumar a la festa. Franch i Sàbat van anotar set triples entre tots dos, mentre que Èric Vila es va enfilar fins els 15 punts. Natxo Lezkano, tècnic visitant, demanava temps mort després del 75-61 però ja no hi havia res a fer, encara que quedessin un bon grapat de minuts. Nova victòria, el play-off a tocar i en pocs dies arriba el Lleida. Un altre rival d’entitat.