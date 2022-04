El primer pas ja està fet, no sense patir. L’Spar Girona va agafar avantatge en l’eliminatòria dels quarts de final del play-off pel títol després de guanyar en el partit d’anada a la pista de l’IDK Euskotren (56-61). Cinc punts de marge per a una eliminatòria que es decidirà dijous a Fontajau (20 h). Un lleuger avantatge que no es va definir fins al tram final de partit perquè, a batzegades, l’Uni havia anat tenint marges per trencar el partit, però no els va saber aprofitar. Només en els últims cinc minuts, quan el marcador era d’empat a 48, van poder encarrilar la victòria amb un parcial de 0-9. Kennedy Burke i Magali Mendy, les dues amb 19 punts, va brillar en un equip afectat altre cop per les baixes. Alfred Julbe només va poder comptar amb vuit jugadores de rotació -i no va fer jugar a Iho López- perquè Frida Eldebrink encara no s’ha recuperat de la seva lesió i l’equip té dues absències per Covid-19, Rebeka Gardner i Binta Drammeh.

Que només set jugadores participin en un partit ja és un handicap. Si afegim que alguna d’elles, com va dir Julbe després del partit, arribava sota mínims per diferents situacions i que Mendy i Reisingerova van haver de vigilar amb les faltes personals, aquests problemes es van accentuar encara més. Tanmateix, l’Uni va saber gestionar totes aquestes emocions per guanyar un partit que mai va poder trencar. Ho havia provat de fer durant alguns moments de la primera meitat, quan va arribar a tenir un avantatge d’onze punts en el primer quart (6-17) i un altre de nou en el segon (24-33). Però les basques sempre reaccionaven i mai van perdre la cara a un partit que, en aquest cas, no és de 40 minuts, sinó que és de 80. Els primers quaranta ja estan jugats i l’Uni defensarà un avantatge de cinc punts tot i patir de valent ahir a Sant Sebastià, especialment en la segona meitat. La defensa, en general, va ser bona durant tot el partit, tret d’algun error puntual. En canvi, en atac l’equip va anar més a empentes, amb minuts bons, com en l’inici de partit, amb tres triples. Però també amb minuts de sequera, com els cinc primers després de la represa.

Les gironines van acabar els vint primers minuts amb un avantatge de nou punts (26-35). Va costar Déu i ajuda trobar bones opcions de llançament en l’inici del tercer període i això ho va aprofitar el conjunt dirigit per Aranzazu Muguruza per posar-se per primer cop per davant després d’un parcial de 10-0 (36-35). I a partir d’aquí tot molt més igualat. Un frec a frec costant, amb cap dels dos equips que agafava la iniciativa. Imprecisions en els dos costats i també bones defenses, amb taps que s’anaven alternant a una cistella i a l’altra. Tant era així que en els cinc primers minuts de l’últim quart el parcial era de 5-2 (48-48).

Llavors sí, l’Uni no volia deixar tota la feina per dijous a Fontajau i amb un parcial de 0-9 va encarrilar-ho. Només tres minuts per davant i un avantatge de nou punts (48-57) que podria semblar definitiu, tot i que les basques mai van donar el braç a tòrcer. Entre Cornelius i Coulibaly, les millors de les locals amb 15 punts, van tornar a aproximar a l’IDK (54-57) i encara faltava un minut i mig en el que podia passar de tot. Per més inri, Reisingerova va ser exclosa amb cinc faltes quan encara faltaven 48 segons i l’avantatge continuava sent de tres punts (56-59). Per sort, Cvitkovic va fallar el que hagués estat el 58-59 i després Brown es va equivocar fent falta sobre Mendy. En un partit normal, la falta hagués estat innegociable per retallar distàncies. Això va beneficiar a les gironines que van fer créixer fins als cinc punts la diferència gràcies als dos tirs lliures de Mendy (56-61). Aquest marge de cinc punts s’haurà de defensar, o augmentar, dijous a Fontajau si l’equip vol ser a les semifinals i continuar lluitant pel títol de lliga.