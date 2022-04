El francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) va aconseguir el seu primer triomf de la temporada en vèncer el Gran Premi de Portugal de MotoGP i «va començar» la defensa del títol mundial aconseguit el 2021 en situar-se líder del campionat després de la carrera de Portimão, on el nord-americà Joe Roberts (Kalex) i l’espanyol Sergio García Dols (GasGas) van guanyar en les seves respectives categories, Moto 2 i Moto 3.

El francès és el nou líder de la competició amb 69 punts, igualat a punts amb Alex Rins (Suzuki GSX RR), que va ser quart, per davant d’Aleix Espargaró, qui en suma 66. Amb el nou podi, Quartararo deixa «sense concessions» al fabricador Aprilia, l’únic que fins avui gaudia d’elles. Mentre que l’italià Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21) es va caure a l’equador de la carrera. El rosinc Maverick Viñales va acabar desè la carrera i és catorzè del mundial amb 22 punts.

Marc Márquez (Repsol Profunda RC 213 V), sisè, puja a l’onzena posició amb 31 punts, però molt lluny de mostrar un bon rendiment en pista, on en cap moment se’l va veure «còmode».

L’espanyol Joan Mir (Suzuki GSX RR) va sortir com un míssil res des seguida que va apagar-se el semàfor per superar a l’autor de la «pole position», el francès Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), mentre que Alex Rins (Suzuki GSX RR), que sortia vint-i-tresè, es va posar desè en acabar la primera volta, just per davant d’un Marc Márquez (Repsol Profunda RC 213 V) que no va fer una bona sortida.

Mir va liderar les primeres voltes, perseguit per Quartararo i amb Zarco en la tercera plaça al capdavant d’un nodrit grup de pilots, fins que al començament de la quarta volta el francès de Yamaha va prendre la iniciativa i va superar a l’espanyol de Suzuki, per a a poc a poc anar-se’n de tots els seus rivals.

Quartararo va posar «terra pel mig» respecte de tots els seus perseguidors amb més de dos segons d’avantatge en la vuitena volta sobre Joan Mir, que batallava amb Zarco per la segona posició.

El primer cop d’efecte negatiu va arribar en el dinovè gir, quan Jack Miller va intentar superar a Joan Mir després que ja l’hagués superat Johann Zarco, i la roda davantera de la seva Ducati es va bloquejar i en l’accident es va emportar per davant a l’espanyol.

Amb els dos protagonistes fora de carrera, Aleix Espargaró es «va trobar» amb la tercera posició del podi. Quartararo va consolidar la seva primera victòria de la temporada amb Zarco segon impedint que l’avancés.

A Moto2, Albert Arenas va abandonar després de veure’s implicat en un accident amb vuit pilots més que va obligar a treure la bandera vermella. Al final, va guanyar Joe Roberts, seguit de Vietti i Jorge Navarro. A la categoria petita, el triomf va ser per Daniel Holgado, acompanyat al podi per Fellon i Migno.