El Costa Brava no continuarà sent equip de Primera RFEF la temporada que ve, i això, que encara resten cinc jornades per acabar el present curs. La gota que va fer vessar el vas es va produir aquest cap de setmana: els gironins no van guanyar l’Alcoià a casa, van caure 0-3. Això feia que si el Sevilla Atlètic guanyava contra el filial del Betis ahir, enviava de forma directa al conjunt de la Costa Brava a Segona RFEF. Els sevillistes van vèncer 1-0 i el descens es va consumar.

Era un secret en veu alta que acabaria passant. Ja des de pretemporada que les coses no han anat bé ni sobre el terreny de joc ni als despatxos. Primer va ser el canvi de denominació i després l’escut. Per sort pels aficionats els colors es van mantenir. Després va ser l’on jugar els partits com a local. Es va descartar el Municipal de Llagostera per unes presumptes desavinences amb l’ajuntament del poble i es va escollir Torroella o l’Estartit per fer-ho. En el darrer minut aquesta opció es va trencar, alterant els plans de la direcció esportiva, ja que no és el mateix jugar en gespa artificial que fer-ho en gespa natural. Tot i això, l’equip se’n sortia durant les primeres jornades, però no ho va poder continuar fent. A partir del gener, amb el canvi de propietat i l’arribada de tants jugadors nous, l’equip va notar una forta davallada. Des del gener l’equip només ha pogut sumar una victòria. Resultats insuficients per continuar a Primera RFEF.